Ещё один человек утонул на Шарташе в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Главное управление МЧС по Свердловской области сообщает, что в прошедшие сутки на озере Шарташ в Екатеринбурге утонул мужчина.
Его вытащили из воды спасатели. Сейчас проводятся оперативно-следственные мероприятия, рассказали в ведомстве.
Накануне МЧС также сообщало о гибели человека на Шарташе.
Добавим, что 11 апреля в Туринском районе пропали три рыбака. 14 апреля их поиски из-за бесперспективности: вода слишком мутная, а течение – быстрое, сообщило издание Е1 со ссылкой на пресс-секретаря областного главка МВД Валерия Горелых.
