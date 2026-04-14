В Верхней Пышме заключили под стражу группу любителей «халявного» золота
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
В Свердловской области суд рассмотрел ходатайство следствия о заключении под стражу фигурантов резонансного дела о хищении драгоценных металлов. В итоге за решёткой окончания следствия будут дожидаться сразу семь подельников.
Верхнепышминский городской суд принял решение в отношении семерых человек, обвиняемых в краже на крупную сумму. Фигурантами дела стали Юрий Юрин, Мария Беленёва, Денис Смирнов, Тимур Гилев, Андрей Парамонов, Андрей Григорчук и Алексей Макаров. Все они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а» и «в» части 4 статьи 158 Уголовного кодекса РФ. Данная статья подразумевает кражу, совершенную организованной группой в особо крупном размере.
По версии органов предварительного расследования, инцидент произошёл в апреле 2026 года. Злоумышленники действовали в составе организованной группы. Их целью была продукция, находящаяся на территории АО «Уралэлектромедь». Речь идет о хищении технологического продукта — шлама, содержащего драгоценный металл. В составе этого сырья эксперты обнаружили золото. Сумма ущерба, по подсчетам следствия, превысила 40 миллионов рублей.
Суд, изучив доводы следователя, счел необходимым применить к обвиняемым самую строгую меру пресечения. Всем семерым фигурантам избрано заключение под стражу. Они останутся в следственном изоляторе до 12 июня 2026 года. Однако, вынесенные постановления суда пока не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.
