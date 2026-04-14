На свердловском скоростном электропоезде прокатился 20-миллионный пассажир

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Жительница Нижнего Тагила стала 20-миллионным пассажиром скоростного электропоезда «Финист». В связи с этим Свердловская железная дорога поздравила женщину.Перевозки скоростными электропоездами повышенной комфортности «Ласточка» и «Финист» в Свердловской области выполняются с 2015 года. За это время количество поездок достигло отметки в 20 миллионов.Юбилейным пассажиром стала Галина Куприянова. Жительница Нижнего Тагила возвращалась домой из Екатеринбурга и для этого привычно воспользовалась электропоездом «Финист». Она работает педагогом дополнительного образования и часто совершает поездки на «Финисте» со своими воспитанниками.Став 20-миллионным пассажиром свердловских скоростных поездов, Галина Куприянова получила в подарок сертификат на 10 бесплатных поездок в «Финистах» в течение года. Также ей вручили памятные сувениры.Как отмечают в СвЖД, каждый четвертый пассажир Свердловской области сегодня выбирает для поездки электропоезд «Финист». В 2025 году этими поездами воспользовались около 4 миллионов человек. В среднем это составляет 10,7 тысячи пассажиров в сутки. Самыми популярными направлениями остаются маршруты между Екатеринбургом и Нижним Тагилом. Также в тройке лидеров — рейсы до Красноуфимска и Каменска-Уральского. Мероприятие для возрастной категории 18+