В Свердловской области в ДТП погиб мужчина

18:37 | 29.10.2019

Фото: ОМВД России по ГО «город Лесной».

В Свердловской области на автодороге Лесной – поселок Горный в результате ДТП погиб мужчина, об этом рассказали в ОМВД России по ГО «город Лесной».



Авария случилась вечером 28 октября. Пенсионер 1928 года рождения за рулем ВАЗ-21011 выехал на встречку и столкнулся с автомобилем Додж Калибр. Из-за этого иномарку отбросило за пределы проезжей части.



Водитель ВАЗ скончался до прибытия «скорой», а водителя Додж Калибр госпитализировали в травматологическое отделение ЦМСЧ-91.



По факту случившегося проводится проверка.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»