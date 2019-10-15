В Екатеринбурге разыскивают хозяев собаки, которая угодила под колёса автомобиля

12:21 | 16.10.2019

Фото: «Инцидент Екатеринбург»

В Екатеринбурге возле аквапарка «Лимпопо» автомобиль сбил таксу, после чего водитель скрылся с места происшествия. Сейчас собака находится в клинике на Белинского, 112а.



«Пока что состоянии нормализовалось, но нужно делать операцию. У собаки перелом челюсти»,- сообщила «Вечерним ведомостям» нашедшая домашнего питомца Екатерина.



Если вы узнаёте собаку или знакомы с её хозяевами – обратитесь в клинику или к Екатерине по номеру телефона 8 922 028 05 22.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»