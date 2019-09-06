Актер инклюзивного театра «ORA» о Всероссийском фестивале особых театров «Протеатр»

С 21 по 27 сентября в Москве пройдет Всероссийский фестиваль особых театров «Протеатр». Фестиваль берет свое начало с 2000 года по инициативе Региональной общественной организации социально-творческой реабилитации детей и молодежи с отклонениями в развитии и их семей «Круг».Актер инклюзивного театра «ORA», который несколько лет является участником фестиваля, Никита Устьянцев поделился своими мыслям о предстоящей поездке: «Спектакль "Бородино. Наброски людей" – это один из наших самых масштабных спектаклей, я очень сильно его люблю. Все воспоминания о том, как мы ставили его, как проходила каждая репетиция, которая была словно новый глоток воздуха, как творческий порыв, сам процесс подготовки – это останется в моем сердце навсегда. В то же время "Бородино…" - это тот момент, когда на сцене происходит нечто личное. Все документальные тексты, письма солдат, они невероятно трогают за душу, всегда невозможно сдержать слез на сцене. Это невероятно трогательный спектакль. Каждое слово пронзительно и задевает до глубины души. Я люблю эту постановку, и я горд, что могу быть частью всего этого! Помню, как показывали "Бородино…" в Нижнем Тагиле. Мне кажется, это был лучший показ из всех, мы выступили слажено, слушая друг друга, дополняя друг друга, продолжая друг друга, словно единый организм, одно целое!В этом году мы везем "Бородино…" на фестиваль "Протеатр". Думаю ,что выражу общее мнение, для нас это очень значимое мероприятие. Два года назад мы привозили "Цирк Принтинпрам" и это было просто что-то удивительное! Репетиции, знакомства с людьми из разных стран, новые знания, новые увлечения! Всё, абсолютно всё новое! Я надеюсь, что в этот раз мы познакомимся с другими коллективами, и наконец-то покажем свой "БО-РО-ДИ-НО", потому что это великолепие, это мощное действие! Для себя я жду от фестиваля только положительных эмоций. Обмен опытом с другими коллективами и вообще участие на фестивале имеет для нас огромное значение, это возможность нас расти и развиваться. Я думаю, что у "ОRA" и "Шарманки" всё получится, благодаря таким поездкам и фестивалям как "Протеатр". Ведь каждый раз это делает нас сильнее и сближает друг с другом»,- отметил Никита Устьянцев.«Театр ORA», зародившийся как лаборатория, сегодня стал, своего рода, братом профессионального театра «Шарманка», руководителем которых является екатеринбургский режиссер Лариса Абашева.По словам режиссера, в этом году у театров несколько премьер - авангардная опера «Патетическая оратория» и совершенно новый во всем своем многообразии спектакль-проект «ЗВЕРЬ», реализованный в рамках Благотворительной программы «Создавая возможности».Премьера «ЗВЕРЯ» состоится сразу по приезду артистом с фестиваля, а именно 30-го сентября, а также 1 и 2-го октября в 19:00 на площадке ДК «Верх-Исетский».Билеты на спектакли можно приобрести в кассе ДК ВИЗ или через группу в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/spektakl_zver.Также напомним, что инициатором и организатором фестиваля особых театров «Протеатр» является общественная организация РОО СТР Круг. Соорганизаторы VII Всероссийского фестиваля особых театров «Протеатр» 2019 – Всероссийское общество инвалидов, Культурный центр «ЗИЛ» и ГБУК г. Москвы «Государственный музей – культурный центр «Интеграция» им. Н.А. Островского», проект проходит при поддержке Департамента культуры г.Москвы, Фонда Ельцина и компании Коалко.