В честь Дня города Екатеринбурге возложили цветы к памятнику Татищеву и де Геннину

13:35 | 17.08.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Сегодня в полдень в честь 296-летия Екатеринбурга прошло торжественное возложение цветов к памятнику основателям города.



В церемонии возложения цветов к памятнику Татищеву и де Геннину на площади Труда принимали участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, член Совета Федерации, почетный гражданин Екатеринбурга Аркадий Чернецкий, Глава Екатеринбурга Александр Высокинский, депутаты Законодательного Собрания Свердловской области во главе с Председателем Людмилой Бабушкиной, Председатель Екатеринбургской городской Думы Игорь Володин, а также представители консульских учреждений, почетные граждане и лауреаты премии В.Н. Татищева и Г.В. де Геннина.



До начала церемонии на площади прошло выступление роты почетного караула и оркестра штаба Центрального военного округа, а в завершение мероприятия ведущие прочли стихи, посвященные Екатеринбургу.



Добавим, памятник Татищеву и де Геннину, установленный в честь 275-летия Екатеринбурга в 1998 году, является одной из главных достопримечательностей города.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»