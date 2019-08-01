Поиски пропавших в Ивделе мужчины и ребёнка продолжат завтра

20:06 | 1.08.2019

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Ивделе сегодня не смогли найти пропавших мужчину и ребёнка, находившихся в перевернувшейся лодке. Спасатели продолжат поиски завтра.



Ранее в реке Лозьва спасатели, обследовав 140 км акватории, обнаружили тела женщины и двух детей. Они были доставлены в посёлок Вижай.



Отметим, что в поисковой операции задействованы 44 человека, в числе которых сотрудники МЧС, жители посёлков Ушма и Вижай, сотрудники СК, полиции и администрации Ивделя, а также 15 единиц техники.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»