Ушли из дома и не вернулись: в Свердловской области пропали дети

17:16 | 21.07.2019

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Свердловской области в посёлке Совхозный пропали 14-летняя Пономарёва Алёна Михайловна и трёхлетняя Пономарёва Дарья Михайловна. Сестры ушли из дома 19 июля и до сих пор не вернулись.



Приметы Алёны: рост 180 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы. В день исчезновения была одета в черную футболку с белыми надписями, черные спортивные штаны и черные полукеды. С собой имела белый большой пакет, маленькую светло-коричневую сумку через плечо.



Приметы Дарьи: рост 90 см, среднее телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза. В день исчезновения была одета в светлую юбку с фиолетовыми пятнами, желтую футболку с глазками, розовую кепку и красные туфли.



Если вы видели девочек или знаете их примерное местонахождение – сообщите об этом инфоргу поиска Светлане по номеру телефона 89634405105.