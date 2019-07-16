Пропавшего уральского бизнесмена нашли висящим в петле на дереве

15:25 | 21.07.2019

Фото: Поисковый отряд «Прорыв»

В Свердловской области минувшей ночью обнаружили тело уральского бизнесмена Евгения Байдина, который пропал 2 июня. Мужчина висел в петле на дереве в труднодоступном месте.



В начале июня Евгений поговорил с соседями и ушёл из дома, после чего перестал выходить на связь. Мужчину разыскивали на протяжении долгого времени – в поисках также были задействованы собаки, которые старались выйти на след пропавшего.



Евгения обнаружили в 300 метрах от его дачи. Сейчас тело отправлено на судебно-медицинскую экспертизу. По предварительным данным, признаков криминала в случившемся нет.