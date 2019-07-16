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15:25 | 21.07.2019
Фото: Поисковый отряд «Прорыв»
Пропавшего уральского бизнесмена нашли висящим в петле на дереве
В начале июня Евгений поговорил с соседями и ушёл из дома, после чего перестал выходить на связь. Мужчину разыскивали на протяжении долгого времени – в поисках также были задействованы собаки, которые старались выйти на след пропавшего.
Евгения обнаружили в 300 метрах от его дачи. Сейчас тело отправлено на судебно-медицинскую экспертизу. По предварительным данным, признаков криминала в случившемся нет.
Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»
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