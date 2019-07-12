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19:18 | 15.07.2019
Фото: ОМВД России по г. Североуральску
В Североуральске свердловчанин сбил ребенка на пешеходном переходе
Уточняется, что ребенок переходил дорогу вместе со своими родственниками, однако на полпути развернулся и побежал обратно к маме, которая остановилась, чтобы пропустить автомобиль. В результате ребенок получил травмы, сейчас он находится на обследовании в Краснотурьинске.
Водитель, со стажем вождения 36 лет, во время ДТП был трезв. В его отношении возбуждено административное производство по статье 12.24 КоАП РФ (Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).Кроме того, полицейские провели профилактическую беседу с родителями ребёнка.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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