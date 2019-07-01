В Ирбите браконьер попался на ловле щуки сетями

14:47 | 3.07.2019

В Ирбитском городком округе возбуждено уголовное дело по ст.256 УК РФ («Незаконная добыча водных биологических ресурсов») по факту лова рыбы на реке «Ница», сообщает пресс-служба рыбоохраны Свердловской области.



Установлено, что гражданин установил 2 рыболовные сети с использованием лодки. В результате чего добыл 5 щук, 2 леща, 5 язей, причинив ущерб на 8 125 руб.



Кроме этого, государственными инспекторами рыбоохраны по Свердловской области за период с 24 июня по 01 июля в ходе проведения рейдовых мероприятий было выявлено 9 административных правонарушений, наложено штрафов на сумму 45 500 рублей, изъято 2 запрещенных орудия лова.