В ДТП на ЕКАДе пострадала беременная женщина и ее 11-летняя дочь

Сегодня на Екатеринбургской кольцевой автодороге произошло страшное ДТП. Столкнулись сразу три автомобиля, среди которых «Газель», Nissan March и Toyota Camry. Инцидент произошел недалеко от Ново-Свердловской ТЭЦ. «Газель» сначала задела встречную Toyota, а затем врезалась в Nissan, вдавив его в отбойник.За рулём Nissan была беременная женщина, а на заднем сидении автомобиля находилась ее 11-летняя дочь. Обе они сильно пострадали: чтобы передать женщину медикам, спасателям пришлось разрезать автомобиль, а девочка получила множественные переломы.Пострадал и водитель «Газели». Отмечается, что он не был виновником аварии, а пытался ее предотвратить.Сейчас все пострадавшие находятся в больнице.