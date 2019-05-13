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18:39 | 21.05.2019
Фото: отдел по работе со СМИ города Екатеринбурга
Александр Высокинский провел заседание по организации Универсиады в 2023 году в Екатеринбурге
Сегодня, 21 мая, в столице Урала под председательством мэра Александра Высокинского прошло заседание Наблюдательного совета по организации проведения Универсиады 2023 года, об этом сообщили в отделе по работе со СМИ администрации города Екатеринбурга.
На заседании мэр города Александр Высокинский особо отметил, что подготовка к мероприятию важна как в плане развития инфраструктуры города, так и имиджевой составляющей проекта. Отмечается, что к 2023 году в Екатеринбурге планируется построить дворец самбо, центр художественной гимнастики, ледовую арену, а также дворцы тенниса и водных видов спорта.
Заявку Екатеринбурга на проведение Универсиады рассмотрят в Лозанне в Швейцарии уже через 4 дня. Заседание будет проходить в штаб-квартире Международной федерации университетского спорта (FISU). Окончательное официальное решение примут 2 июля в Неаполе в Италии.
Напомним, в связи с новым регламентом FISU, отбор на проведение Универсиады между странами не проводится. Организация дает право на проведение студенческих игр тому мегаполису, который подтверждает свою заинтересованность в проведении мероприятия. Екатеринбург, согласно этому условию, практически получил право на проведение Универсиады.
Согласно расчетам, мероприятие в 2023 году могут посетить не менее 200 тысяч спортсменов и гостей из 15 стран.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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