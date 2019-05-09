Девушка из Екатеринбурга победила на международном конкурсе красоты и таланта Miss SuperTalent

14:28 | 12.05.2019

Фото: Лада Акимова

20-летняя Лада Акимова из Екатеринбурга стала победительницей конкурса «Supertalent of the world 2019», который проходил в Сеуле. Об этом девушка рассказала на своей странице в социальной сети.



«Выиграла международный конкурс» - написала свердловчанка в своём посте. На фотографии девушка стоит в наградной ленте «Miss Supertalent 2019».



Напомним, Лада не в первый раз участвует в конкурсе красоты. В 2016 году она стала «Красой России», а в 2017 завоевала титул «Мисс Огонь» на конкурсе «Мисс Земля», войдя в четвёрку самых красивых девушек планеты.