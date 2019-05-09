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14:28 | 12.05.2019
Фото: Лада Акимова
Девушка из Екатеринбурга победила на международном конкурсе красоты и таланта Miss SuperTalent
«Выиграла международный конкурс» - написала свердловчанка в своём посте. На фотографии девушка стоит в наградной ленте «Miss Supertalent 2019».
Напомним, Лада не в первый раз участвует в конкурсе красоты. В 2016 году она стала «Красой России», а в 2017 завоевала титул «Мисс Огонь» на конкурсе «Мисс Земля», войдя в четвёрку самых красивых девушек планеты.
Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»
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