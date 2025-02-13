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В Екатеринбурге презентовали книгу комиксов по мотивам сказок коренных народов северного Урала
Фото предоставлено организаторами
В Екатеринбурге во время фестиваля «Не темно» презентовали сборник комиксов, созданных по мотивам сказок коренных народов северного Урала «Ожившие легенды Севера», героев которых оживила команда МТС при помощи AR-технологии.
В сборник вошли комиксы по сюжетам самобытных хантыйских, мансийских, ненецких и селькупских сказок, которые фольклористы записали со слов коренных жителей Севера, а затем перевели их на родной и русский языки. После создания комиксов специалисты МТС разработали для историй виртуальный разговорник, включающий учебно-методический материал с правильным произношением слов на четырёх языках.
Сейчас книга комиксов доступна в трёх форматах – печатном, цифровом и аудиоформате. При выборе книги с иллюстрациями можно с помощью AR-приложения «оживлять» самые яркие фрагменты сказок.
«Ожившие легенды Севера» выпустили небольшим тиражом в Тюменской и Свердловской областях, а также в ХМАО и ЯНАО.
Также увидеть книгу можно было на презентации, которая прошла в рамках фестиваля светового искусства «Не Темно» в Лицее им. С.П. Дягилева. Сообщается, что мероприятие посетило более тысячи человек. После презентации книги гостям лицея показали семь световых художественных работ, которые ученики лицея и студенты ЕАСИ создали, вдохновившись темой сказов народов Урала и Сибири.
В сборник вошли комиксы по сюжетам самобытных хантыйских, мансийских, ненецких и селькупских сказок, которые фольклористы записали со слов коренных жителей Севера, а затем перевели их на родной и русский языки. После создания комиксов специалисты МТС разработали для историй виртуальный разговорник, включающий учебно-методический материал с правильным произношением слов на четырёх языках.
«Создавая проект этнокомиксов "Ожившие легенды Севера" мы стремились расширить знания и представление уральцев о культурах и традициях северных народов с помощью цифровых сервисов»,
– рассказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.
Сейчас книга комиксов доступна в трёх форматах – печатном, цифровом и аудиоформате. При выборе книги с иллюстрациями можно с помощью AR-приложения «оживлять» самые яркие фрагменты сказок.
«Ожившие легенды Севера» выпустили небольшим тиражом в Тюменской и Свердловской областях, а также в ХМАО и ЯНАО.
Также увидеть книгу можно было на презентации, которая прошла в рамках фестиваля светового искусства «Не Темно» в Лицее им. С.П. Дягилева. Сообщается, что мероприятие посетило более тысячи человек. После презентации книги гостям лицея показали семь световых художественных работ, которые ученики лицея и студенты ЕАСИ создали, вдохновившись темой сказов народов Урала и Сибири.
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