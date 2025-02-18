Отведать таёжного чая по рецептам манси приглашает уральцев Белинка

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Уже завтра, 20 февраля, в Свердловской областной библиотеке имени В. Белинского пройдёт не совсем обычная лекция. Она будет посвящена таёжной кухне народа манси.Лекция под названием «Еда таёжных охотников манси» будет прочитана в рамках большого цикла «Манси — лесные люди». Её автор — директор историко-этнографического парка «Земля предков» — познакомит слушателей с традиционной кухней коренного народа Урала. Любознательные посетители Белинки узнают, как питались манси в прошлом, какие продукты были доступны им в разные эпохи и какие традиции сохранились до наших дней.Необычность лекции, её главная изюминка заключается в том, что можно будет не только послушать про традиционные мансийские блюда, но некоторые из них и отведать. В библиотеке обещают, что гостям предложат на пробу «таёжную похлебку», ржаные лепёшки и особый чай, заваренный по рецептам манси.Площадкой для лекции и последующей дегустации послужит Центр депозитарного хранения документов библиотеки (пятый этаж пристроенного здания). Начало в 18.00, вход свободный.