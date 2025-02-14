В генпрокуратуре назвали неудовлетворительной борьбу с киберпреступностью в РФ

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Киберпреступность достигла 40% в структуре всех преступлений. Об этом на форуме в Екатеринбурге заявил заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев.По его словам, ключевым инструментом мошенников по-прежнему являются методы так называемой социальной инженерии, в том числе – предварительный сбор информации о человеке. Этому способствуют утечки из различных баз данных. Пострадавшими чаще всего бывают уязвимые категории – дети, пенсионеры, инвалиды.По словам Зайцева, борьбу с киберпреступностью в РФ сегодня нельзя назвать удовлетворительной – раскрывается пока только 23% из них. По его мнению, необходимо усилить работу правоохранительных органов в этой сфере.