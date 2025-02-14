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В генпрокуратуре назвали неудовлетворительной борьбу с киберпреступностью в РФ

13.34 Среда, 19 февраля 2025
Фото: Вечерние ведомости
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Киберпреступность достигла 40% в структуре всех преступлений. Об этом на форуме в Екатеринбурге заявил заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев.

По его словам, ключевым инструментом мошенников по-прежнему являются методы так называемой социальной инженерии, в том числе – предварительный сбор информации о человеке. Этому способствуют утечки из различных баз данных. Пострадавшими чаще всего бывают уязвимые категории – дети, пенсионеры, инвалиды.

По словам Зайцева, борьбу с киберпреступностью в РФ сегодня нельзя назвать удовлетворительной – раскрывается пока только 23% из них. По его мнению, необходимо усилить работу правоохранительных органов в этой сфере.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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10:35 В Екатеринбурге обнаружили крупную партию духов без документов
10:09 СМИ сообщают о смерти младенца в Екатеринбурге через месяц после рождения
09:35 Ребёнка сбили на дороге под свердловским селом
08:55 Метеорологи предупреждают о смоге в Свердловской области до 25 февраля
21:09 Высокопоставленному полицейскому, который два года катался на вещдоке по уголовному делу, вынесли приговор
21:03 «Звёзды внутри» Дома Печати в Екатеринбурге будут гореть до конца марта
20:19 Разбойник из Нижнего Тагила позарился на женские колготки
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19:31 В Серовском округе выявлены нарушения на ледовых переправах
19:16 Котика с «отключившимся» задними лапами пытается выходить екатеринбургский зооприют
18:55 В понедельник свердловские пожарные выезжали на ликвидацию 16 пожаров
17:58 В Верхней Пышме выбрали место для установки стелы «Город трудовой доблести»
17:44 СМИ сообщают о проверке СК после смерти футболистов из Верхней Пышмы
16:51 Троллейбусный парк Екатеринбурга хотят полностью обновить до конца года
16:26 С «дроппера» из Кемерова взыскали похищенный у екатеринбуржца миллион
15:51 Пострадавшей от екатеринбургского гололеда горожанке выплатят 80 тысяч рублей
14:55 Двое футболистов из Верхней Пышмы неожиданно умерли во сне после тренировки
13:30 Власти Екатеринбурга обсуждают возможность продления метро до Верхней Пышмы
13:05 Держащим в страхе бывшую жену жителем Свердловской области заинтересовался глава СК
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