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В Нижнем Тагиле женщина получала выплаты на ребёнка, отданного в детский дом
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле вынесли приговор местной жительнице, которая отдала свою дочь в детский дом, а сама продолжала получать выплаты на ребёнка.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, девочка, 2022 года рождения, с июня того же года находилась в отделении № 7 ГКУ «Дом ребёнка», куда её приняли на основании заявления матери, пока мать получала на неё выплаты.
В ходе проверки сотрудников ведомства выяснилось, что в сентябре 2022 года она обратилась в органы пенсионного фонда за назначением и выплатой ежемесячного пособия по уходу за ребёнком, умышленно умолчав о том, что не она заботится о дочери. В результате женщина незаконно получила 155 тысяч рублей.
Суд признал женщину виновной в мошенничестве при получении выплат (ч. 1 ст. 159.2. УК РФ) и назначил ей 6 месяцев ограничения свободы с установлением ограничений и обязанностей.
Также в ближайшее время в суде рассмотрят иск о взыскании с осуждённой незаконно полученных средств.
Отмечается, что у осуждённой есть ещё две дочери, которые также с ней не проживают. На них женщина тоже незаконно получала пособия. В отношении всех девочек мать ограничена в родительских права, добавили в прокуратуре.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, девочка, 2022 года рождения, с июня того же года находилась в отделении № 7 ГКУ «Дом ребёнка», куда её приняли на основании заявления матери, пока мать получала на неё выплаты.
В ходе проверки сотрудников ведомства выяснилось, что в сентябре 2022 года она обратилась в органы пенсионного фонда за назначением и выплатой ежемесячного пособия по уходу за ребёнком, умышленно умолчав о том, что не она заботится о дочери. В результате женщина незаконно получила 155 тысяч рублей.
Суд признал женщину виновной в мошенничестве при получении выплат (ч. 1 ст. 159.2. УК РФ) и назначил ей 6 месяцев ограничения свободы с установлением ограничений и обязанностей.
Также в ближайшее время в суде рассмотрят иск о взыскании с осуждённой незаконно полученных средств.
Отмечается, что у осуждённой есть ещё две дочери, которые также с ней не проживают. На них женщина тоже незаконно получала пособия. В отношении всех девочек мать ограничена в родительских права, добавили в прокуратуре.
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