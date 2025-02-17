Метеорологи предупреждают о смоге в Свердловской области до 25 февраля





– говорится в сообщении ФГБУ «Уральское УГМС». «С 18 февраля до 25 февраля на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Метеорологи Уральского гидрометцентра предупреждают о смоге в Свердловской области. По их данным, неблагоприятные условия для рассеивания вредных веществ продержатся в регионе не меньше недели.Объявлен НМУ первой степени опасности. Отменить предупреждение планируют 25 февраля после 20.00