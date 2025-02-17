Возрастное ограничение 18+
Метеорологи предупреждают о смоге в Свердловской области до 25 февраля
Фото: Алексей Медведев
Метеорологи Уральского гидрометцентра предупреждают о смоге в Свердловской области. По их данным, неблагоприятные условия для рассеивания вредных веществ продержатся в регионе не меньше недели.
Объявлен НМУ первой степени опасности. Отменить предупреждение планируют 25 февраля после 20.00
«С 18 февраля до 25 февраля на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе»,
– говорится в сообщении ФГБУ «Уральское УГМС».
Объявлен НМУ первой степени опасности. Отменить предупреждение планируют 25 февраля после 20.00
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
О морозах до -26°C предупреждают в Свердловской области
17 февраля 2025
17 февраля 2025
В Свердловской области прогнозируется сильный ветер
10 февраля 2025
10 февраля 2025