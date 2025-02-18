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В Екатеринбурге обнаружили крупную партию духов без документов
Фото: Уральское таможенное управление
Уральское таможенное управление сообщает, что в Екатеринбурге обнаружили крупную партию духов на оптовом рынке, подтвердить легальность происхождениях которых оказалось невозможно.
Как пояснили таможенники, у предпринимателей, продающих парфюм, не было документов, которые бы подтверждали легальность происхождения товара и законность его ввоза в страну. Также у духов не было обязательной маркировки. В итоге всю партию изъяли.
«В ходе проверки инспекторы изъяли из торгового оборота три тысячи флаконов духов производства Франции, США, Италии, ОАЭ с признаками незаконного перемещения через таможенную границу»,
– сообщили в управлении.
Как пояснили таможенники, у предпринимателей, продающих парфюм, не было документов, которые бы подтверждали легальность происхождения товара и законность его ввоза в страну. Также у духов не было обязательной маркировки. В итоге всю партию изъяли.
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