В Екатеринбурге обнаружили крупную партию духов без документов





– сообщили в управлении. «В ходе проверки инспекторы изъяли из торгового оборота три тысячи флаконов духов производства Франции, США, Италии, ОАЭ с признаками незаконного перемещения через таможенную границу»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Уральское таможенное управление сообщает, что в Екатеринбурге обнаружили крупную партию духов на оптовом рынке, подтвердить легальность происхождениях которых оказалось невозможно.Как пояснили таможенники, у предпринимателей, продающих парфюм, не было документов, которые бы подтверждали легальность происхождения товара и законность его ввоза в страну. Также у духов не было обязательной маркировки. В итоге всю партию изъяли.