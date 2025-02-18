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В Екатеринбурге обнаружили крупную партию духов без документов

10.35 Среда, 19 февраля 2025
Фото: Уральское таможенное управление
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Уральское таможенное управление сообщает, что в Екатеринбурге обнаружили крупную партию духов на оптовом рынке, подтвердить легальность происхождениях которых оказалось невозможно.

«В ходе проверки инспекторы изъяли из торгового оборота три тысячи флаконов духов производства Франции, США, Италии, ОАЭ с признаками незаконного перемещения через таможенную границу»,

– сообщили в управлении.


Как пояснили таможенники, у предпринимателей, продающих парфюм, не было документов, которые бы подтверждали легальность происхождения товара и законность его ввоза в страну. Также у духов не было обязательной маркировки. В итоге всю партию изъяли.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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18:55 В понедельник свердловские пожарные выезжали на ликвидацию 16 пожаров
17:58 В Верхней Пышме выбрали место для установки стелы «Город трудовой доблести»
17:44 СМИ сообщают о проверке СК после смерти футболистов из Верхней Пышмы
16:51 Троллейбусный парк Екатеринбурга хотят полностью обновить до конца года
16:26 С «дроппера» из Кемерова взыскали похищенный у екатеринбуржца миллион
15:51 Пострадавшей от екатеринбургского гололеда горожанке выплатят 80 тысяч рублей
14:55 Двое футболистов из Верхней Пышмы неожиданно умерли во сне после тренировки
13:30 Власти Екатеринбурга обсуждают возможность продления метро до Верхней Пышмы
13:05 Держащим в страхе бывшую жену жителем Свердловской области заинтересовался глава СК
12:42 Пожилого екатеринбуржца обвиняют в растлении малолетней внучки
12:19 К 10 годам приговорили екатеринбуржца за покушение на убийство на первом свидании
11:51 «Если б не УЗТМ, проиграли бы войну». Ветераны Уралмаша просят сохранить наследие завода-гиганта
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