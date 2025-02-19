Экс-полпред в УрФО Якушев вместе с тюменским губернатором Моором запустили проект для женщин-политиков





передают слова Владимира Якушева на официальном портале тюменского правительства. «Для нас принципиально важна "Женская политшкола". Мы понимаем, что опираться на женщин – это правильно. От того, какую позицию сегодня занимает женская половина нашего общества, зависит, насколько успешно мы управляем внутренней повесткой, чем мы живём, мыслим и насколько здорово наше общество»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев, бывший полпред в УрФО, вместе с губернатором Александром Моором запустили в Тюменской области проект «Муниципальная женская политшкола» для формирования пула женщин-политиков.Глава региона Александр Моор также отметил, что «люди идут за женщинами», сославшись на данные гуманитарных проектов.Сообщается, что программа стала пилотным проектом и успела собрать уже более 600 участник, среди которых не только представительницы Тюменской области, но и Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) и Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).В будущем проект «Муниципальная женская политшкола» планируют распространить и на другие регионы.