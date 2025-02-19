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Экс-полпред в УрФО Якушев вместе с тюменским губернатором Моором запустили проект для женщин-политиков

16.08 Среда, 19 февраля 2025
Фото: Вечерние ведомости
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Первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев, бывший полпред в УрФО, вместе с губернатором Александром Моором запустили в Тюменской области проект «Муниципальная женская политшкола» для формирования пула женщин-политиков.

«Для нас принципиально важна "Женская политшкола". Мы понимаем, что опираться на женщин – это правильно. От того, какую позицию сегодня занимает женская половина нашего общества, зависит, насколько успешно мы управляем внутренней повесткой, чем мы живём, мыслим и насколько здорово наше общество»,

передают слова Владимира Якушева на официальном портале тюменского правительства.


Глава региона Александр Моор также отметил, что «люди идут за женщинами», сославшись на данные гуманитарных проектов.

Сообщается, что программа стала пилотным проектом и успела собрать уже более 600 участник, среди которых не только представительницы Тюменской области, но и Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) и Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

В будущем проект «Муниципальная женская политшкола» планируют распространить и на другие регионы.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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16:08 Экс-полпред в УрФО Якушев вместе с тюменским губернатором Моором запустили проект для женщин-политиков
15:41 Свердловские врачи провели операцию по удалению надпочечника, не задевая другие органы
15:08 Ведение базы биометрических данных мошенников обсудили на киберфоруме в Екатеринбурге
14:10 Глава Минцифры Шадаев не согласился с предложением открыть доступ к личным перепискам
14:01 Потерявшую при пожаре сына женщину будут судить в Талицком районе
13:34 В генпрокуратуре назвали неудовлетворительной борьбу с киберпреступностью в РФ
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12:50 Количество выдворенных из Екатеринбурга иностранцев за год выросло на 78%
11:03 У пропускавшего заседания думы Серова депутата забрали мандат
10:35 В Екатеринбурге обнаружили крупную партию духов без документов
10:09 СМИ сообщают о смерти младенца в Екатеринбурге через месяц после рождения
09:35 Ребёнка сбили на дороге под свердловским селом
08:55 Метеорологи предупреждают о смоге в Свердловской области до 25 февраля
21:09 Высокопоставленному полицейскому, который два года катался на вещдоке по уголовному делу, вынесли приговор
21:03 «Звёзды внутри» Дома Печати в Екатеринбурге будут гореть до конца марта
20:19 Разбойник из Нижнего Тагила позарился на женские колготки
20:02 «Мысли о вечном» увидят посетители Белинки в конец недели
19:31 В Серовском округе выявлены нарушения на ледовых переправах
19:16 Котика с «отключившимся» задними лапами пытается выходить екатеринбургский зооприют
18:55 В понедельник свердловские пожарные выезжали на ликвидацию 16 пожаров
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