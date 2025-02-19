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Экс-полпред в УрФО Якушев вместе с тюменским губернатором Моором запустили проект для женщин-политиков
Фото: Вечерние ведомости
Первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев, бывший полпред в УрФО, вместе с губернатором Александром Моором запустили в Тюменской области проект «Муниципальная женская политшкола» для формирования пула женщин-политиков.
Глава региона Александр Моор также отметил, что «люди идут за женщинами», сославшись на данные гуманитарных проектов.
Сообщается, что программа стала пилотным проектом и успела собрать уже более 600 участник, среди которых не только представительницы Тюменской области, но и Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) и Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
В будущем проект «Муниципальная женская политшкола» планируют распространить и на другие регионы.
«Для нас принципиально важна "Женская политшкола". Мы понимаем, что опираться на женщин – это правильно. От того, какую позицию сегодня занимает женская половина нашего общества, зависит, насколько успешно мы управляем внутренней повесткой, чем мы живём, мыслим и насколько здорово наше общество»,
– передают слова Владимира Якушева на официальном портале тюменского правительства.
Глава региона Александр Моор также отметил, что «люди идут за женщинами», сославшись на данные гуманитарных проектов.
Сообщается, что программа стала пилотным проектом и успела собрать уже более 600 участник, среди которых не только представительницы Тюменской области, но и Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) и Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
В будущем проект «Муниципальная женская политшкола» планируют распространить и на другие регионы.
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