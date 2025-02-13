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Потерявшую при пожаре сына женщину будут судить в Талицком районе
Фото: МЧС
В Талицком районе перед судом будет отвечать женщина, 1985 года рождения, которую обвиняют в причинении её двухлетнему сыну смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). Ребёнок погиб при пожаре.
Напомним, трагедия произошла 10 декабря 2024 года в деревне Хомутинина Талицкого района. Мама затопила печь и вышла из дома во двор, чтобы покормить животных, а когда вернулась дом уже был охвачен огнём.
По версии следствия, женщина вышла во двор, оставив печь с открытой дверцей, а возле печи – дрова. В доме она отсутствовала не меньше 15 минут. В это время двухлетний сын, 2022 года рождения, которого она перед этим уложила спать в детскую кроватку, также находящуюся рядом с печью, оставался один.
Там также сообщили, что именно продукты горения, которыми надышался мальчик, стали причиной его смерти.
Напомним, трагедия произошла 10 декабря 2024 года в деревне Хомутинина Талицкого района. Мама затопила печь и вышла из дома во двор, чтобы покормить животных, а когда вернулась дом уже был охвачен огнём.
По версии следствия, женщина вышла во двор, оставив печь с открытой дверцей, а возле печи – дрова. В доме она отсутствовала не меньше 15 минут. В это время двухлетний сын, 2022 года рождения, которого она перед этим уложила спать в детскую кроватку, также находящуюся рядом с печью, оставался один.
«В результате произошло возгорание находившегося напротив дивана и быстрое распространение огня на стены и потолок с последующим возгоранием всего дома, с интенсивным выделением продуктов горения»,
– рассказали в прокуратуре Свердловской области.
Там также сообщили, что именно продукты горения, которыми надышался мальчик, стали причиной его смерти.
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