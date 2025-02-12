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Мэр Екатеринбурга встретился с защитниками Берёзовской рощи
Кадр с трансляции, организованной мэрией
В Екатеринбурге городской глава Алексей Орлов встретился с жителями Краснолесья, протестующими против застройки Берёзовой рощи. Одними из первых вопросов, которые защитники Берёзовой рощи задали на встрече с мэром – по поводу уже вырубленных деревьев и по поводу краснокнижных растений в роще.
На вопрос о том, понесёт ли ответственность застройщик за вырубленные 11 февраля деревья, прямо ответить градоначальник не смог. Напомним, обеспечительные меры суд наложил только на следующий день, 12 февраля.
По поводу доводов активистов о том, что краснокнижники были обнаружены даже на территории, где началась рубка, Алексей Орлов сказал, что «такой информацией не обладает».
Также можно отметить, что в начале встречи Алексей Орлов упомянул, что что договор аренды спорного участка был заключён застройщиком ещё в 2018 году, а он вступил в должность главы Екатеринбурга только в декабре 2020.
На вопрос о том, понесёт ли ответственность застройщик за вырубленные 11 февраля деревья, прямо ответить градоначальник не смог. Напомним, обеспечительные меры суд наложил только на следующий день, 12 февраля.
По поводу доводов активистов о том, что краснокнижники были обнаружены даже на территории, где началась рубка, Алексей Орлов сказал, что «такой информацией не обладает».
Также можно отметить, что в начале встречи Алексей Орлов упомянул, что что договор аренды спорного участка был заключён застройщиком ещё в 2018 году, а он вступил в должность главы Екатеринбурга только в декабре 2020.
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