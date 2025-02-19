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Умер выброшенный в Екатеринбурге облысевший попугайчик
Фото: ветклиника ЗооСпец / t.me/zoospec_vet
Печальную новость сообщили врачи ветеринарной клинике «ЗооСпец». Не стало волнистого попугайчика, за жизнь которого боролись полтора месяца.
Птичке не повезло заболеть цирковирозом. Эта инфекционная болезнь поражает клюв и перья попугаев. Ещё больше попугайчику не повезло с хозяевами. Вместо того, чтобы обеспечить ему нормальную жизнь (а это вполне возможно даже при этой неизлечимой болезни), они просто выставили загаженную клетку с облысевшим попугаем в подъезд, не догадавшись хотя бы воды налить ему «на прощание».
Нашедшие «брошенку» отнесли птичку в «ЗооСпец», где и поставили диагноз. Но новые владельцы попугайчика решили всё же побороться за его жизнь, следуя рекомендациям и советам зоодокторов. Полтора месяца они подлечивали Лаврушу (как назвали птичку), поддерживать иммунитет и укреплять маленький организм. Увы, малышка оказалась в слишком запущенном состоянии. Сегодня стало известно, что Лавруша умерла.
«ЗооСпец» поделился этой историей с подписчиками своего телеграм-канала и призвал владельцев птиц своевременно приносить питомцев при малейшем подозрении на болезнь. И уж точно не бросать их на произвол даже при самых страшных диагнозах.
Птичке не повезло заболеть цирковирозом. Эта инфекционная болезнь поражает клюв и перья попугаев. Ещё больше попугайчику не повезло с хозяевами. Вместо того, чтобы обеспечить ему нормальную жизнь (а это вполне возможно даже при этой неизлечимой болезни), они просто выставили загаженную клетку с облысевшим попугаем в подъезд, не догадавшись хотя бы воды налить ему «на прощание».
Нашедшие «брошенку» отнесли птичку в «ЗооСпец», где и поставили диагноз. Но новые владельцы попугайчика решили всё же побороться за его жизнь, следуя рекомендациям и советам зоодокторов. Полтора месяца они подлечивали Лаврушу (как назвали птичку), поддерживать иммунитет и укреплять маленький организм. Увы, малышка оказалась в слишком запущенном состоянии. Сегодня стало известно, что Лавруша умерла.
«ЗооСпец» поделился этой историей с подписчиками своего телеграм-канала и призвал владельцев птиц своевременно приносить питомцев при малейшем подозрении на болезнь. И уж точно не бросать их на произвол даже при самых страшных диагнозах.
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