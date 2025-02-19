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Умер выброшенный в Екатеринбурге облысевший попугайчик

21.06 Среда, 19 февраля 2025
Фото: ветклиника ЗооСпец / t.me/zoospec_vet
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Печальную новость сообщили врачи ветеринарной клинике «ЗооСпец». Не стало волнистого попугайчика, за жизнь которого боролись полтора месяца.

Птичке не повезло заболеть цирковирозом. Эта инфекционная болезнь поражает клюв и перья попугаев. Ещё больше попугайчику не повезло с хозяевами. Вместо того, чтобы обеспечить ему нормальную жизнь (а это вполне возможно даже при этой неизлечимой болезни), они просто выставили загаженную клетку с облысевшим попугаем в подъезд, не догадавшись хотя бы воды налить ему «на прощание».

Нашедшие «брошенку» отнесли птичку в «ЗооСпец», где и поставили диагноз. Но новые владельцы попугайчика решили всё же побороться за его жизнь, следуя рекомендациям и советам зоодокторов. Полтора месяца они подлечивали Лаврушу (как назвали птичку), поддерживать иммунитет и укреплять маленький организм. Увы, малышка оказалась в слишком запущенном состоянии. Сегодня стало известно, что Лавруша умерла.

«ЗооСпец» поделился этой историей с подписчиками своего телеграм-канала и призвал владельцев птиц своевременно приносить питомцев при малейшем подозрении на болезнь. И уж точно не бросать их на произвол даже при самых страшных диагнозах.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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17:45 В Нижнем Тагиле женщина получала выплаты на ребёнка, отданного в детский дом
17:28 Мэр Екатеринбурга встретился с защитниками Берёзовской рощи
17:18 При пожаре на лесопилке в Серове погиб сторож
16:46 Фонд помощи детям отсудил у свердловского Минсоцполитики 51 миллион рублей
16:08 Экс-полпред в УрФО Якушев вместе с тюменским губернатором Моором запустили проект для женщин-политиков
15:41 Свердловские врачи провели операцию по удалению надпочечника, не задевая другие органы
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14:10 Глава Минцифры Шадаев не согласился с предложением открыть доступ к личным перепискам
14:01 Потерявшую при пожаре сына женщину будут судить в Талицком районе
13:34 В генпрокуратуре назвали неудовлетворительной борьбу с киберпреступностью в РФ
12:55 В Екатеринбурге презентовали книгу комиксов по мотивам сказок коренных народов Северного Урала
12:50 Количество выдворенных из Екатеринбурга иностранцев за год выросло на 78%
11:03 У пропускавшего заседания думы Серова депутата забрали мандат
10:35 В Екатеринбурге обнаружили крупную партию духов без документов
10:09 СМИ сообщают о смерти младенца в Екатеринбурге через месяц после рождения
09:35 Ребёнка сбили на дороге под свердловским селом
08:55 Метеорологи предупреждают о смоге в Свердловской области до 25 февраля
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