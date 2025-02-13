Двести тысяч рублей пришлось отдать екатеринбургскому ДЭУ за плохую уборку

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

По итогам проверки, проведенной прокуратурой Верх-Исетского района Екатеринбурга, муниципальное бюджетное учреждение «Верх-Исетское ДЭУ» привлечено к административной ответственности. Оно оштрафовано за ненадлежащее содержание автодорог в зимний период.В ходе инспекции были выявлены многочисленные нарушения: наледь и снежные валы на пешеходных переходах на улицах Зоологическая, Репина, Ленинградская, Начдива Васильева, Заводская, Гурзуфская, Кирова и Крауля. Это создавало угрозу безопасности пешеходов и автомобилистов.По фактам выявленных нарушений прокуратура возбудила административные дела по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ. Мировой судья судебного участка №8 Верх-Исетского судебного района, рассмотрев предоставленные факты нарушений, назначил муниципальному учреждению штраф в размере 200 тысяч рублей. Как сообщает сегодня прокуратура Свердловской области, ДЭУ штраф уже оплатило.