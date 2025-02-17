При пожаре на лесопилке в Серове погиб сторож

– рассказал пресс-секретарь областного главка МВД Валерий Горелых.

«Сыщики уголовного розыска оперативно установили личность погибшего. Им оказался мужчина, 1981 года. Проживал он в сторожке, периодически употреблял спиртное и курил. В настоящее время признаков криминала в ситуации не усматривается»,