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При пожаре на лесопилке в Серове погиб сторож
Фото: МЧС Свердловской области
Свердловская полиция сообщает, что при пожаре на лесопилки, который произошёл в ночь на 19 февраля в Серове, погиб мужчина, неофициально работавший на предприятии сторожем. Его тело обнаружили специалисты МЧС.
Предполагается, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнём. Региональный СКР проводит проверку.
Ранее в МЧС сообщали о пожаре на площади 450 квадратных метров. В его тушении было задействовано 13 человек и 4 спецмашины.
«Сыщики уголовного розыска оперативно установили личность погибшего. Им оказался мужчина, 1981 года. Проживал он в сторожке, периодически употреблял спиртное и курил. В настоящее время признаков криминала в ситуации не усматривается»,
– рассказал пресс-секретарь областного главка МВД Валерий Горелых.
Предполагается, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнём. Региональный СКР проводит проверку.
Ранее в МЧС сообщали о пожаре на площади 450 квадратных метров. В его тушении было задействовано 13 человек и 4 спецмашины.
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