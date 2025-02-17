Глава Минцифры Шадаев не согласился с предложением открыть доступ к личным перепискам





– задал вопрос Касперский, аккуратно закинув предложение о «доступе». «Как достать информацию из мессенджера? Как достать информацию из переписки?»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Глава Минцифры Максут Шадаев не согласился с предложением Евгения Касперского открыть доступ к личным перепискам россиян для борьбы с мошенниками.По мнению Касперского, решать проблему с мошенниками можно, получив доступ к перепискам. И звонкам. Речь на форуме по кибербезопасности, который проходит сейчас в Екатеринбурге, зашла о мошеннических схемах в мессенджерах. Эту сферу назвали относительно новой по сравнению с проблемой спама в электронной почте, которую уже удалось решить, считают эксперты.С предложением не согласился глава Минцифры Максут Шадаев. По его словам, предлагается получить доступ к переписке и к голосовому трафику без согласия пользователя – «это невозможно». Впрочем, и механизм с «согласием на расшифровку» вызовет негативную реакцию, полагает спикер.