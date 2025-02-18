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Фонд помощи детям отсудил у свердловского Минсоцполитики 51 миллион рублей

16.46 Среда, 19 февраля 2025
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
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Екатеринбургский фонд помощи детям «Я особенный» выиграл в суде у Министерства социальной политики Свердловской области 51 миллион рублей.

Как сообщает ЕАН, ссылаясь на постановления арбитражного суда апелляционной инстанции, фонд смог доказать, что свердловское министерство неправомерно отказывало в выплатах за помощь детям с инвалидностью.

Так, в начале 2023 года несколько поставщиков социальных услуг вдруг перестали получать компенсацию за работу с особенными детьми. Среди них был фонд «Я особенный». В итоге из-за отсутствия выплат сотни коррекционных педагогов остались без оплаты, а семьи оказались вынуждены искать деньги на платные альтернативы, пишет издание. В итоге фонд «Я особенный» и ещё три поставщика соцуслуг обратились в суд.

«Все инстанции подтвердили их правоту, а Верховный суд указал на необоснованность жалоб министерства»,

– пишет ресурс.


Общий объём долга, образовавшийся перед БФ «Я особенный» в период с февраля по июнь 2023 года, составил 51 миллион рублей. Общая задолженность перед поставщиками составила 111 миллионов рублей.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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17:18 При пожаре на лесопилке в Серове погиб сторож
16:46 Фонд помощи детям отсудил у свердловского Минсоцполитики 51 миллион рублей
16:08 Экс-полпред в УрФО Якушев вместе с тюменским губернатором Моором запустили проект для женщин-политиков
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15:08 Ведение базы биометрических данных мошенников обсудили на киберфоруме в Екатеринбурге
14:10 Глава Минцифры Шадаев не согласился с предложением открыть доступ к личным перепискам
14:01 Потерявшую при пожаре сына женщину будут судить в Талицком районе
13:34 В генпрокуратуре назвали неудовлетворительной борьбу с киберпреступностью в РФ
12:55 В Екатеринбурге презентовали книгу комиксов по мотивам сказок коренных народов северного Урала
12:50 Количество выдворенных из Екатеринбурга иностранцев за год выросло на 78%
11:03 У пропускавшего заседания думы Серова депутата забрали мандат
10:35 В Екатеринбурге обнаружили крупную партию духов без документов
10:09 СМИ сообщают о смерти младенца в Екатеринбурге через месяц после рождения
09:35 Ребёнка сбили на дороге под свердловским селом
08:55 Метеорологи предупреждают о смоге в Свердловской области до 25 февраля
21:09 Высокопоставленному полицейскому, который два года катался на вещдоке по уголовному делу, вынесли приговор
21:03 «Звёзды внутри» Дома Печати в Екатеринбурге будут гореть до конца марта
20:19 Разбойник из Нижнего Тагила позарился на женские колготки
20:02 «Мысли о вечном» увидят посетители Белинки в конец недели
19:31 В Серовском округе выявлены нарушения на ледовых переправах
19:16 Котика с «отключившимся» задними лапами пытается выходить екатеринбургский зооприют
18:55 В понедельник свердловские пожарные выезжали на ликвидацию 16 пожаров
17:58 В Верхней Пышме выбрали место для установки стелы «Город трудовой доблести»
17:44 СМИ сообщают о проверке СК после смерти футболистов из Верхней Пышмы
16:51 Троллейбусный парк Екатеринбурга хотят полностью обновить до конца года
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