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Фонд помощи детям отсудил у свердловского Минсоцполитики 51 миллион рублей
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Екатеринбургский фонд помощи детям «Я особенный» выиграл в суде у Министерства социальной политики Свердловской области 51 миллион рублей.
Как сообщает ЕАН, ссылаясь на постановления арбитражного суда апелляционной инстанции, фонд смог доказать, что свердловское министерство неправомерно отказывало в выплатах за помощь детям с инвалидностью.
Так, в начале 2023 года несколько поставщиков социальных услуг вдруг перестали получать компенсацию за работу с особенными детьми. Среди них был фонд «Я особенный». В итоге из-за отсутствия выплат сотни коррекционных педагогов остались без оплаты, а семьи оказались вынуждены искать деньги на платные альтернативы, пишет издание. В итоге фонд «Я особенный» и ещё три поставщика соцуслуг обратились в суд.
Общий объём долга, образовавшийся перед БФ «Я особенный» в период с февраля по июнь 2023 года, составил 51 миллион рублей. Общая задолженность перед поставщиками составила 111 миллионов рублей.
Как сообщает ЕАН, ссылаясь на постановления арбитражного суда апелляционной инстанции, фонд смог доказать, что свердловское министерство неправомерно отказывало в выплатах за помощь детям с инвалидностью.
Так, в начале 2023 года несколько поставщиков социальных услуг вдруг перестали получать компенсацию за работу с особенными детьми. Среди них был фонд «Я особенный». В итоге из-за отсутствия выплат сотни коррекционных педагогов остались без оплаты, а семьи оказались вынуждены искать деньги на платные альтернативы, пишет издание. В итоге фонд «Я особенный» и ещё три поставщика соцуслуг обратились в суд.
«Все инстанции подтвердили их правоту, а Верховный суд указал на необоснованность жалоб министерства»,
– пишет ресурс.
Общий объём долга, образовавшийся перед БФ «Я особенный» в период с февраля по июнь 2023 года, составил 51 миллион рублей. Общая задолженность перед поставщиками составила 111 миллионов рублей.
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