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Ведение базы биометрических данных мошенников обсудили на киберфоруме в Екатеринбурге
Кадр из видео: Вечерние ведомости
Министр связи и цифрового развития России Максут Шадаев рассказал о законопроекте, который внесён в Госдуму – об использовании СОРМ (система оперативно-розыскных мероприятий) для противодействия мошенникам.
При этом Шадаев высказал опасение, что последствия сохранения голосов мошенников злоумышленники смогут обойти с помощью ИИ.
Перед этим Шадаев, напомним, высказался против предоставления третьим лицам доступа к личной переписке граждан в мессенджерах.
При этом Шадаев высказал опасение, что последствия сохранения голосов мошенников злоумышленники смогут обойти с помощью ИИ.
«У нас же СОРМ пишет голос. Мы можем взять биометрический образец голоса мошенника, вести соответствующую базу, и дальше, возможно, давать эту информацию операторам связи, чтобы они могли эти алгоритмы [по блокировке мошеннических действий] накладывать. Но мы понимаем, что мошенники тут же начнут использовать искусственный интеллект, чтобы менять свой голос»,
– сказал министр.
Перед этим Шадаев, напомним, высказался против предоставления третьим лицам доступа к личной переписке граждан в мессенджерах.
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Глава Минцифры Шадаев не согласился с предложением открыть доступ к личным перепискам
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