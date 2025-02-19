Ведение базы биометрических данных мошенников обсудили на киберфоруме в Екатеринбурге

– сказал министр.

«У нас же СОРМ пишет голос. Мы можем взять биометрический образец голоса мошенника, вести соответствующую базу, и дальше, возможно, давать эту информацию операторам связи, чтобы они могли эти алгоритмы [по блокировке мошеннических действий] накладывать. Но мы понимаем, что мошенники тут же начнут использовать искусственный интеллект, чтобы менять свой голос»,