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Свердловские врачи провели операцию по удалению надпочечника, не задевая другие органы
Фото: Свердловская областная клиническая больница №1
Врачи Свердловской областной клинической больницы №1 успешно провели операцию по удалению надпочечника с большим образованием малотравматичным способом. Они сделали всего три небольших прокола в области поясницы.
Как объяснил заведующий отделением абдоминальной онкологии и хирургии в СОКБ №1 Олег Орлов, с 2020 года в таких случаях выполняют лапароскопические операции (прм. ред. – операция с минимальными разрезами на стенках живота), но из-за того, что надпочечники находятся в забрюшинном пространстве, такие операции оказываются технически сложным, так как для того, чтобы добраться до надпочечников, приходится отодвигать другие органы. В этот раз хирурги решили прибегнуть к ретроперитонеоскопии (прим.ред. – малоинвазивное вмешательство в забрюшинное пространство, минуя брюшную полость). Чтобы не травмировать органы, врачи сделали три небольших прокола в области поясницы и через них удалили надпочечник.
Ещё одним достоинством такой операции является то, что пациентке не потребовалось устанавливать дренаж.
Подобную операцию специалисты СОКБ №1 провели впервые в своей практике. Отмечается, что уже через час после операции, женщина без проблем встала и начала ходить, а уже через двое суток её выписали из стационара.
Как объяснил заведующий отделением абдоминальной онкологии и хирургии в СОКБ №1 Олег Орлов, с 2020 года в таких случаях выполняют лапароскопические операции (прм. ред. – операция с минимальными разрезами на стенках живота), но из-за того, что надпочечники находятся в забрюшинном пространстве, такие операции оказываются технически сложным, так как для того, чтобы добраться до надпочечников, приходится отодвигать другие органы. В этот раз хирурги решили прибегнуть к ретроперитонеоскопии (прим.ред. – малоинвазивное вмешательство в забрюшинное пространство, минуя брюшную полость). Чтобы не травмировать органы, врачи сделали три небольших прокола в области поясницы и через них удалили надпочечник.
«При ретроперитонеоскопии, то есть малоинвазивной операции через проколы в районе поясницы, травматизм органов брюшной полости сведён к нулю, так как их не нужно отодвигать. Это основное преимущество данного доступа»,
– сказал Олег Орлов.
Ещё одним достоинством такой операции является то, что пациентке не потребовалось устанавливать дренаж.
Подобную операцию специалисты СОКБ №1 провели впервые в своей практике. Отмечается, что уже через час после операции, женщина без проблем встала и начала ходить, а уже через двое суток её выписали из стационара.
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