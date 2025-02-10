Человек погиб в одном из 14 свердловских пожаров вторника

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Женщина погибла в пожаре, который произошёл вчера в посёлке Троицкий Талицкого муниципального округа. Там загорелся частный дом, а затем огонь перекинулся на надворные постройки.В общей сложности на самом трагичном из 14 свердловских пожаров вторника полыхало 155 квадратных метров, делая его и самым крупным из вчерашних пожаров. На ликвидацию его прислали 11 человек и 3 единицы спецтехники. Целых полтора часа ушло у пожарных, чтобы погасить открытое горение, а затем пролить и разобрать сгоревшие конструкции.Чуть менее крупный пожар случился в посёлке Третий Северный Североуральского муниципального округа. Там огонь охватил лишь на пять квадратных метров меньше, тоже сжигая частный дом. Но здесь ситуация сложилась для пожарных значительно проще и девять специалистов с огненной стихией справились всего за 26 минут. К счастью, в данном случае обошлось без трагедий (не считая трагедию хозяев дома с потерей имущества).Много хлопот доставил вечерний пожар в Екатеринбурге. Из-за короткого замыкания электроудлинителя загорелась квартира на восьмом этаже 12-этажного дома. Учитывая сложность пожара, к месту происшествия выслали аж 58 специалистов пожаротушения и 17 единиц техники. Первым делом спасателям пришлось эвакуировать жителей высотки. Всего ими было выведено на улицу 34 человека, в том числе 8 несовершеннолетних. Во многом благодаря этому обошлось без пострадавших.