Возрастное ограничение 18+
Ребёнка сбили на дороге под свердловским селом
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Вчера, 18 февраля, в Свердловской области на дороге, связывающей село Чернокоровское и деревню Раскатиха в Богдановичском округе сбили ребёнка.
Авария произошла вечером, примерно в 18.00. По данным регионального УГИБДД, 35-летний водитель Chevrolet Cruze ехал в сторону Раскатихи, когда 12-летний мальчик стал перебегать через дорогу. Со слов водителя, ребёнок неожиданно появился на проезжей части, он попытался вернуть руль влево, но избежать наезда всё равно не смог.
В результате ДТП школьник получил травы головы и ушибы, с которыми его госпитализировали в Богдановичскую ЦРБ. По словам родителей мальчика, они отпустили сына после школы погулять с друзьями из соседней селу деревни.
На водителя составили протокол по статье 12.24 КоАП РФ за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда человеку.
Авария произошла вечером, примерно в 18.00. По данным регионального УГИБДД, 35-летний водитель Chevrolet Cruze ехал в сторону Раскатихи, когда 12-летний мальчик стал перебегать через дорогу. Со слов водителя, ребёнок неожиданно появился на проезжей части, он попытался вернуть руль влево, но избежать наезда всё равно не смог.
В результате ДТП школьник получил травы головы и ушибы, с которыми его госпитализировали в Богдановичскую ЦРБ. По словам родителей мальчика, они отпустили сына после школы погулять с друзьями из соседней селу деревни.
На водителя составили протокол по статье 12.24 КоАП РФ за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда человеку.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Три человека пострадали в ДТП в Байкаловском районе
18 февраля 2025
18 февраля 2025
Авария со смертельным исходом произошла в Ирбитском районе
17 февраля 2025
17 февраля 2025