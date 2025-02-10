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Тридцатиградусные морозы ожидаются в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области ожидается понижение температуры воздуха до -31°C. Такой прогноз дают синоптики Уральского гидрометцентра.
В четверг, 20 февраля, в Свердловской области малооблачно, без осадков, местами изморозь. Ночью -26...-21°C, в горах и низинах до -31°C. Днём -13...-8°C. Ветер 2-7 м/сек.
В Екатеринбурге также без осадков, ночью -24...-22°C, днём -10...-8°C. Ветер 2-7 м/сек.
В пятницу, 21 февраля, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -26...-21°C, в горах и низинах до -31°C. Днём -12...-7°C. Ветер 2-7 м/сек.
В столице Урала преимущественно без осадков, ночью -23...-21°C, днём -9...-7°C. Ветер 2-7 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 20 февраля, в Свердловской области малооблачно, без осадков, местами изморозь. Ночью -26...-21°C, в горах и низинах до -31°C. Днём -13...-8°C. Ветер 2-7 м/сек.
В Екатеринбурге также без осадков, ночью -24...-22°C, днём -10...-8°C. Ветер 2-7 м/сек.
В пятницу, 21 февраля, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -26...-21°C, в горах и низинах до -31°C. Днём -12...-7°C. Ветер 2-7 м/сек.
В столице Урала преимущественно без осадков, ночью -23...-21°C, днём -9...-7°C. Ветер 2-7 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
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