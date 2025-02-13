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СМИ сообщают о смерти младенца в Екатеринбурге через месяц после рождения
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В СМИ сообщают, что в Екатеринбурге новорождённая девочка умерла от менингита после первого месяца жизни.
Как сообщает екатеринбургская «Комсомольская правда», малышка, о которой идёт речь, родилась в середине июля 2024 года, но через два дня её госпитализировали с острой инфекцией, а уже через месяц она умерла от прогрессирующего менингита.
Теперь, по данным изданиям, СК возбудил уголовное дело по статье 109 УК (причинение смерти по неосторожности), чтобы привлечь виновных в смерти ребёнка к ответственности.
Сообщается, что под подозрением оказались врачи частной клиники, где наблюдалась мама малышки, перинатальный центр и больница №11, где, как утверждается, девочка умерла.
Как сообщает екатеринбургская «Комсомольская правда», малышка, о которой идёт речь, родилась в середине июля 2024 года, но через два дня её госпитализировали с острой инфекцией, а уже через месяц она умерла от прогрессирующего менингита.
Теперь, по данным изданиям, СК возбудил уголовное дело по статье 109 УК (причинение смерти по неосторожности), чтобы привлечь виновных в смерти ребёнка к ответственности.
Сообщается, что под подозрением оказались врачи частной клиники, где наблюдалась мама малышки, перинатальный центр и больница №11, где, как утверждается, девочка умерла.
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