Екатеринбуржца приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно за мошенничество в размере 5 млн

20:52 | 6.05.2019

Фото: vestikavkaza.ru



Тюменский районный суд приговорил екатеринбуржца к 3,5 годам лишения свободы условно за мошенничество в размере 5 млн рублей, об этом рассказали в областной прокуратуре.



Житель Екатеринбурга предложил предпринимателю из Тюмени помочь с арендой четырех земельных участков под охотничьи угодья. Ппредприниматель согласился и перевел оплату ещё весной 2017 года, но земельных участков не получил. Он обратился в полицию, после чего в отношении екатеринбуржца было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».



Злоумышленник возместил ущерб тюменцу, с учетом этого суд назначил подсудимому 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а также штраф в размере 100 тысяч рублей.