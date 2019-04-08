Накануне в результате двух ДТП в Екатеринбурге пострадали дети

Вчера в Екатеринбурге в двух аварии пострадали дети. Около четырёх часов дня на Амундсена на участке дороги возле дома №50 водитель сбил девятилетнюю девочку. Около девяти часов вечера на улице 40-летия Комсовола у дома №10 в результате подобной аварии пострадал 14-летний мальчик. Оба ребёнка перебегали дорогу.В первом ДТП 33-летний водитель ВАЗ сбил девочку, которая перебегала дорогу перед близко двигающимся транспортом. Мужчина резко затормозил, но столкновение обойти не удалось.Участников второй аварии стал 23-летний водитель Hyundai Solaris. Мужчина на регулируемом пешеходном переходе сбил мальчика, который перебегал дорогу на красный сигнал светофора.Оба ребёнка доставлены в больницу №9. У девятилетней девочки врачи диагностировали незначительные травмы и ссадины на лице. У 15-летнего мальчика - сотрясение, закрытую черепно-мозговую травму и ушибы височной области.