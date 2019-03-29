В Екатеринбурге неизвестные разгромили редакцию «Коммерсанта»

14:45 | 1.04.2019

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В Екатеринбурге на Горького, 65 неизвестные разгромили редакцию издания «Коммерсант». Об этом СМИ сообщил генеральный директор ИД «Коммерсантъ» в Екатеринбурге Сергей Плахотин.



Известно, что пропали жесткие диски с компьютера Плахотина и главного редактора Николая Яблонского, разгромлены несколько кабинетов, на столе гендиректора нашли записку со словами «Сдохнешь, сявка».



По словам Сергея Плахотина, открытых конфликтов у издания ни с кем не было. Следственные органы проводят проверку. В том числе, рассматривается версия о связи нападения с журналисткой деятельностью.



«На место происшествия выезжала областная следственная группа СКР и сотрудники полиции. Проводится комплекс первоначальных неотложных проверочных мероприятий по установлению всех обстоятельств происшествия. Рассматриваются несколько версий инцидента, в том числе, и на предмет возможного наличия признаков ст.144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Проведение доследственной проверки находится на контроле руководства следственного управления», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.