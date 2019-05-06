Анонсы событий на 9 мая

19:18 | 8.05.2019

09:00 Кафедральный собор святого Александра Невского. Божественная литургия, а затем панихида по убиенным и умершим от ран, поминовение усопших воинов за Отечество и народ, жизнь свою положивших, и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны.



10:00 Центральная площадь Кургана им. В.И. Ленина. Митинг-парад, посвящённый 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне «Победителям — слава! Поколениям — мир!».



13:00 Площадь им. Ленина, парк Победы, Городской сад, ЦПКиО, площадка у КЦ «Современник». Песни военных лет исполнят артисты Курганской областной филармонии.



16:00 Курганский театр драмы. «Дорога на Берлин». Спектакль-концерт.



18:10 Центральная площадь Кургана. Выступление фолк-группы «Яхонт» из Красноярска.



22:00 Праздничный фейерверк.