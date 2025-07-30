Возрастное ограничение 18+

В ЦБ отметили рост интереса к гос- и корпоративным бумагам на фоне падения акций и ослабления рубля

22.47 Пятница, 8 августа 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Июль стал удачным месяцем для держателей облигаций: государственные и корпоративные бумаги показали стабильный рост. Индекс Мосбиржи снизился на 4 %, а рубль ослаб к доллару и юаню. Такие данные приведены в июльском обзоре Банка России о рисках финансовых рынков.

По данным ЦБ России, в июле 2025 года лидерами стали замещающие облигации — их доходность превысила 6%. Это связано с ослаблением рубля и ростом цен на бумаги. Регулятор отмечает, что рублёвые государственные облигации (ОФЗ) и корпоративные облигации показали доходность 4,5–5,2% и остаются наиболее выгодным инструментом для инвесторов с начала года.

На рынке ОФЗ, как указывает Банк России, сыграли роль ожидания снижения ключевой ставки. В конце месяца ЦБ действительно снизил ставку на 2 п. п. Доходности упали почти на 0,9 п. п., а частные инвесторы купили ОФЗ на рекордные 64,5 млрд ₽.

В июльском отчёте ЦБ говорится, что индекс Мосбиржи упал на 4% до примерно 2732 пунктов. Больше всего потеряли акции нефтегазовых компаний (–6,7%), банков (–6,2%) и транспорта (–6,1%). Положительная динамика наблюдалась только у IT-сектора (+6%). Центробанк связывает падение с геополитической неопределённостью и санкционными новостями.

По данным Банка России, рубль большую часть июля оставался стабильным, но к концу месяца ослаб. Доллар вырос до 81,83 ₽ (+4,3%), юань — до 11,37 ₽ (+3,9%). Спрос на валюту увеличился со стороны нефинансовых компаний, а физлица нарастили покупки на 53% по сравнению с июнем.

В обзоре ЦБ России отмечается, что рынок цифровых финансовых активов (ЦФА) вырос на 86% с начала года, до 514 млрд ₽. Большинство выпусков — краткосрочные облигации сроком до месяца с фиксированной доходностью. Их в основном выпускают крупнейшие банки, а покупают компании.

Анализ ЦБ за июль 2025 года показывает:

  • облигации — главный инструмент с привлекательной доходностью,

  • фондовый рынок остаётся под давлением внешнеполитических факторов,

  • курс рубля колебался и ослаб к основным валютам,

  • цифровые активы набирают популярность как альтернатива традиционным вложениям.


Александр Федоров © Вечерние ведомости
«Здесь меня научили жить и бороться». Как в «Фонде Ройзмана*» провели последний приемный день

В офис пришли семьи с малышами, случайные прохожие и добрая собака
