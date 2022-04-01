Аграрии назвали несколько причин, почему капуста стала самым дорогим продуктом из борщевого набора
С начала года цены на капусту в магазинах выросли на 85%
Россия и мир, тексты
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
С начала года капуста в России подорожала на 85%. Она стала самым дорогим продуктом в так называемом борщевом наборе (даже помидоры подорожали не так сильно — на 50% за три месяца). Эксперты рассказали, почему, казалось бы, всегда доступный продукт растет в цене.
В Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) назвали капусту одной из самых затратных для выращивания культур и привели несколько причин, которые влияют на ее стоимость.
«Главное сейчас – это семена. Семена на капусту по большей части импортные, они уже давно выросли в цене. Мы закупаем семенной материал, в основном, в странах ЕС. Импортные сорта позволяют получить тот продукт, который хотят видеть на прилавках торговые сети, а мы от них зависим процентов на 90», — говорит член АККОР, глава крестьянского хозяйства Иван Пиреев (Великий Новгород).
По его словам, отечественные семена есть, но при их использовании возникают определенные проблемы. «Я уже года два беру семена в Федеральном центре овощеводства и пытаюсь к ним приспособиться, но есть технологическая нестыковка: импортные сеялки, которые мы используем, для наших семян не приспособлены, они созданы под определенный размер, вес, гранулирование. И наши семена, которые чуть крупнее или не той формы, просто забиваются в импортной технике. То есть нам нужно этот нюанс тоже учитывать», — говорит аграрий.
Другая причина, которая влияет на цену культуры, это ручной труд. «Если с картофелем у нас более или менее механизированное выращивание, то с капустой почти на 90 процентов используется ручной труд. Либо с частичным применением механизированного, тех же импортных дорогостоящих «сажалок»», — говорит глава хозяйства. Кроме того, по его словам, в последнее время возникли проблемы с рабочей силой, которую составляли, в основном, мигранты. В фермерских хозяйствах не хватает рабочих, которые могли бы трудиться в поле во время поздней уборки урожая в не самых благоприятных погодных условиях.
Третья причина, которая сложилась не в один день, это серьезное сокращение посевных территорий, говорит аграрий. По его словам, с этой проблемой столкнулись многие регионы. «Раньше Ленинградская область была в лидерах по выращиванию капусты. Местные хозяйства производили тысячи тонн, там были сотни гектаров под эту культуру, но сейчас все эти территории перешли в черту города, по ним или проходят трассы, или там построены дома и коттеджи. Сегодня Питер, наверное, только процентов на 20 обеспечивает себя капустой. Московская область в похожей ситуации, насколько я знаю. Вот и получается, что еще несколько лет назад мы не знали, куда капусту деть, а теперь не знаем, где ее взять», — говорит Иван Пиреев.
Среди других условий, которые привели к постепенному росту цен, он называет погодные условия. «Они в последние годы явно не капустные. Засуха требует обильный полив, но все равно капуста сложно растет. За жарой обязательно идут вредители — бабочки, гусеницы, тля. Для борьбы с ними нужны очень сильные препараты, которые мы также закупаем за рубежом. Это дорогие препараты. Я знаю, что у многих урожай капусты погиб из-за погоды и вредителей».
На уровень цен в последние недели повлияло перекрытие импортных поставок, полагает аграрий. По словам Ивана Пиреева, Россия закупала большое количество капусты в странах Прибалтики, в Польше и Финляндии, теперь этот канал недоступен и спрос на отечественный урожай вырос.
По словам фермера, капуста для большинства хозяйств сегодня стала наиболее затратной в плане выращивания. «Вроде бы эта культура всем кажется простой в выращивании и доступной, но на самом деле сегодня фермерам невыгодно вкладываться в нее, так как очень высокие риски. Ее себестоимость получается выше, чем, например, у картофеля. Для капусты нужны теплицы, то есть места, где нужно вырастить рассаду. Для ее уборки требуются недешевые контейнеры (один такой стоит тысяч 6-7), для хранения нужны хранилища, сэндвич панели, холодильное оборудование (которое сейчас, в основном, импортное, и которое нужно как-то обслуживать). Я уже молчу про электричество, которое тоже уже дороже некуда», — говорит аграрий.
Он предлагает ввести несколько мер, чтобы избежать повышения цен в дальнейшем. «В первую очередь, нужно вкладывать в семеноводство. Второе – увеличить погектарную поддержку. Она сейчас для меня составляет всего 500 рублей на гектар, а у нас 150 га картофеля и овощей. Я на такие деньги смогу купить разве что одну тонну семян, этого катастрофически мало. Погектарную поддержку нужно увеличить хотя бы в 10 раз», — говорит глава хозяйства. Также, по словам Ивана Пиреева, необходима государственная поддержка строительства новых логистических центров для хранения овощей и развитие производства отечественной сельхозтехники.
В Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) назвали капусту одной из самых затратных для выращивания культур и привели несколько причин, которые влияют на ее стоимость.
«Главное сейчас – это семена. Семена на капусту по большей части импортные, они уже давно выросли в цене. Мы закупаем семенной материал, в основном, в странах ЕС. Импортные сорта позволяют получить тот продукт, который хотят видеть на прилавках торговые сети, а мы от них зависим процентов на 90», — говорит член АККОР, глава крестьянского хозяйства Иван Пиреев (Великий Новгород).
По его словам, отечественные семена есть, но при их использовании возникают определенные проблемы. «Я уже года два беру семена в Федеральном центре овощеводства и пытаюсь к ним приспособиться, но есть технологическая нестыковка: импортные сеялки, которые мы используем, для наших семян не приспособлены, они созданы под определенный размер, вес, гранулирование. И наши семена, которые чуть крупнее или не той формы, просто забиваются в импортной технике. То есть нам нужно этот нюанс тоже учитывать», — говорит аграрий.
Другая причина, которая влияет на цену культуры, это ручной труд. «Если с картофелем у нас более или менее механизированное выращивание, то с капустой почти на 90 процентов используется ручной труд. Либо с частичным применением механизированного, тех же импортных дорогостоящих «сажалок»», — говорит глава хозяйства. Кроме того, по его словам, в последнее время возникли проблемы с рабочей силой, которую составляли, в основном, мигранты. В фермерских хозяйствах не хватает рабочих, которые могли бы трудиться в поле во время поздней уборки урожая в не самых благоприятных погодных условиях.
Третья причина, которая сложилась не в один день, это серьезное сокращение посевных территорий, говорит аграрий. По его словам, с этой проблемой столкнулись многие регионы. «Раньше Ленинградская область была в лидерах по выращиванию капусты. Местные хозяйства производили тысячи тонн, там были сотни гектаров под эту культуру, но сейчас все эти территории перешли в черту города, по ним или проходят трассы, или там построены дома и коттеджи. Сегодня Питер, наверное, только процентов на 20 обеспечивает себя капустой. Московская область в похожей ситуации, насколько я знаю. Вот и получается, что еще несколько лет назад мы не знали, куда капусту деть, а теперь не знаем, где ее взять», — говорит Иван Пиреев.
Среди других условий, которые привели к постепенному росту цен, он называет погодные условия. «Они в последние годы явно не капустные. Засуха требует обильный полив, но все равно капуста сложно растет. За жарой обязательно идут вредители — бабочки, гусеницы, тля. Для борьбы с ними нужны очень сильные препараты, которые мы также закупаем за рубежом. Это дорогие препараты. Я знаю, что у многих урожай капусты погиб из-за погоды и вредителей».
На уровень цен в последние недели повлияло перекрытие импортных поставок, полагает аграрий. По словам Ивана Пиреева, Россия закупала большое количество капусты в странах Прибалтики, в Польше и Финляндии, теперь этот канал недоступен и спрос на отечественный урожай вырос.
По словам фермера, капуста для большинства хозяйств сегодня стала наиболее затратной в плане выращивания. «Вроде бы эта культура всем кажется простой в выращивании и доступной, но на самом деле сегодня фермерам невыгодно вкладываться в нее, так как очень высокие риски. Ее себестоимость получается выше, чем, например, у картофеля. Для капусты нужны теплицы, то есть места, где нужно вырастить рассаду. Для ее уборки требуются недешевые контейнеры (один такой стоит тысяч 6-7), для хранения нужны хранилища, сэндвич панели, холодильное оборудование (которое сейчас, в основном, импортное, и которое нужно как-то обслуживать). Я уже молчу про электричество, которое тоже уже дороже некуда», — говорит аграрий.
Он предлагает ввести несколько мер, чтобы избежать повышения цен в дальнейшем. «В первую очередь, нужно вкладывать в семеноводство. Второе – увеличить погектарную поддержку. Она сейчас для меня составляет всего 500 рублей на гектар, а у нас 150 га картофеля и овощей. Я на такие деньги смогу купить разве что одну тонну семян, этого катастрофически мало. Погектарную поддержку нужно увеличить хотя бы в 10 раз», — говорит глава хозяйства. Также, по словам Ивана Пиреева, необходима государственная поддержка строительства новых логистических центров для хранения овощей и развитие производства отечественной сельхозтехники.
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