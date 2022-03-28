Тамара Морщакова на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека в 2016 году. Фото: официальный сайт Президента РФ/kremlin.ru

Тамара Морщакова: «Государство не может распоряжаться жизнью человека» Экс-судья Конституционного суда РФ — о моратории на смертную казнь в России после выхода из Совета Европы

Справка

Тамара Морщакова — доктор юридических наук, профессор, судья Конституционного суда РФ (1991-2002), заместитель председателя Конституционного Суда РФ (1995-2002), член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (2004-2019). Участник конституционного совещания по подготовке Конституции РФ.



Один из самых ярких общественных деятелей страны, внесла неоценимый вклад в формирование правовых основ государственности и гражданского общества современной России. Автор научных работ, посвященных проблемам судебной реформы, исследованию судебных ошибок, вопросам организации судебной деятельности, оценки качества правосудия, значению реформы правосудия для преодоления тоталитарного прошлого России.

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости