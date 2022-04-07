Галина Арапова*: «Нам грозит полная зачистка независимых медиа»
Медиаюрист прокомментировала поправки в закон о СМИ, которые могут ввести прямую цензуру в интернете
Россия и мир, тексты
Фото: Анна Кумицкая, Центр защиты прав СМИ**
В Госдуму внесен законопроект, вносящий поправки к нескольким законам, которые, по мнению авторов инициативы, в условиях информационной войны позволят дать «оперативный симметричный ответ на недружественные действия в отношении российских средств массовой информации». Однако эти поправки самым негативным образом скажутся на самих российских СМИ и на медиарынке в целом, уверены юристы. В частности, законопроект предлагает наделить Генпрокуратуру правом внесудебного признания свидетельства о регистрации СМИ недействительным, запрещает цитировать зарубежные медиа и вводит пожизненную блокировку ресурсов.
Медиаюрист Галина Арапова*, директор Центра защиты прав СМИ**, назвала предлагаемые поправки «полной зачисткой независимых медиа» в стране. По просьбе «Вечерних ведомостей» она прокомментировала инициативу и пункты, которые вызвали большие вопросы у участников профессионального сообщества.
О законопроекте в целом. В случае принятия этих поправок можно говорить о «полной зачистке» независимых медиа. При таком законодательстве журналисты общественно-политических изданий работать в принципе не смогут.
Мы видим попытку покончить с независимой журналистикой в России. Журналисты – это люди, которые должны вести летопись значимых событий, документировать факты, и они также имеют право давать оценку этим фактам, их право на высказывание своего мнения записано в федеральном Законе о СМИ. При новых поправках журналисты не смогут этого делать. Если только о погоде или о чем-то нейтральном, совсем не связанном с выполнением российскими властными органами их полномочий, ни в стране, ни за рубежом.
Законопроект демонстрирует отношение наших властей к Интернету в целом. «Интернет – это зло, опасность и мы не позволим в этом интернете говорить вам то, что вы хотите». Регулирование и блокировка соцсетей, признание крупнейшей мировой соцсети экстремистской организацией – все это звенья одной цепи, а последние поправки фактически введут прямую цензуру в интернете. Это теперь один из самых жестких инструментов, которым государство контролирует и техническую, и содержательную часть всего, что публикуется в сети, в том числе в онлайн СМИ.
Я думаю, что поправки примут стремительно, сразу в трех чтениях, и будут за пару часов подписаны Советом федерации и президентом, хотя так законы приниматься не должны, конечно. Законотворчество — это кропотливый процесс, требующий качественной проработки формулировок, мнений экспертов, общественного обсуждения. Должно быть продумано, как поправки стыкуются с другими законами, не будут ли нарушать фундаментальные права, в конце концов, сколько стоит внедрение этих изменений в жизнь. Ничего этого за один день сделать невозможно. Если вы посмотрите на предлагаемые поправки, то увидите опечатки, орфографические ошибки, дублирующие абзацы, обрывающиеся на полуслове. Это очень спешно и некачественно сделанный текст, который рассматривать как закон сложно. Это, скорее, политический манифест. Комментировать его с юридической точки зрения – это как пытаться прокомментировать книгу с рецептами салатов и найти в ней признаки закона.
Признание свидетельства о регистрации недействительным. В законе о СМИ значимой гарантией всегда была возможность сохранить название СМИ, выпускать его под именем, брендом, которое заработало репутацию. В законе была гарантия, что государство не может просто так закрыть СМИ, требовались серьёзные основания и судебный процесс. Если поправки примут, то свидетельство о СМИ аннулируется нажатием одной кнопки сотрудником Роскомнадзора по требованию Генпрокурора, без какого-либо суда, таким образом название у СМИ могут забрать в течение одного дня. Такого не было никогда. СМИ могли лишить свидетельства о регистрации только в судебном порядке и за все 30 лет работы Закона о СМИ это были крайне редкие случаи.
Теперь же предлагается радикальное изменение. Оно входит в серьезное противоречие с гарантией свободы деятельности по выпуску СМИ, которая была прописана в законодательстве, и фундаментально меняет все медиапространство в стране.
Постоянное ограничение доступа к ресурсу. Пожалуй, самый одиозный пункт. За нарушения, предусмотренные этим законопроектом, предлагается постоянное ограничение доступа к ресурсу. Помните историю с пожизненной блокировкой RuTracker? Теперь предлагается то же самое применять к любому ресурсу, не только к тем, которые предоставляют какие-то незаконные услуги. В предлагаемой статье про постоянное ограничение доступа есть совершенно убийственная фраза о том, что снятие ограничений к такому ресурсу не допускается. Это означает, что будет пожизненная блокировка без возможности судебного обжалования. После этого, в принципе, закон можно дальше не читать.
Расширение оснований для такого ограничения. О внесудебной блокировке ресурса по требованию Генпрокурора написано в статье 15.3 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Изначально там было три основания, потом их стали добавлять одно за другим. Сюда относятся призывы к экстремизму, массовым беспорядкам, распространение материалов нежелательных организаций, фейки. Три месяца назад внесли возможность внесудебной блокировки информации экстремистских организаций. Теперь предлагают дополнить фейкньюс о российской армии и ее дискредитацией, фейки о действиях российских государственных органов за границей, призывы к санкциям... В законе были и иные основания для блокировки по решению суда или какого-то ведомства, например, за распространение информации о наркотиках, о методах суицида, о детях жертвах преступлений. В случае наличия в текстах признаков «неуважения к власти», и именно к Конституции, государственным символам, органам госвласти — СМИ раньше за это не блокировали сразу, их предупреждали и давали им 24 часа на то, чтобы отредактировать контент, то есть была какая-то поэтапная процедура диалога.
Сейчас фактически всё объединили в руках одного человека — Генерального прокурора. Даже то, что ранее решалось в судебном порядке, теперь может быть основанием для пожизненной внесудебной блокировки, без предупреждения и без возможности обжалования.
Пропаганда, обоснование или оправдание экстремистской деятельности. Это новая формулировка в списке для внесудебной блокировки. И формулировка из разряда «казнить нельзя помиловать». Вот оцените подачу: «распространение информации… содержащей пропаганду, обоснование и (или) оправдание осуществления экстремистской деятельности». Здесь «пропаганду» рассматривать как самостоятельный концепт? К чему это слово относится? Пропаганда — самостоятельное явление, она может быть политической, например.
Попытка регулировать зеркала ресурсов. Авторы поправок предлагают дать определение, зеркалом теперь именуется копия заблокированного ресурса. При этом реального правового определения нет, как и критериев для оценки, действительно ли два ресурса являются идентичными. По сути, вводится процедура блокировки зеркал просто потому, что они с ресурсом похожи. Написано: «ресурс, сходный до степени смешения». Как с товарными знаками. То есть кому-то кажется, что ресурсы схожи, и этого достаточно для блокировки. Но ведь речь идет не о логотипе и не о дизайне обертки для шоколада, не о названии СМИ, а об идентичности огромного массива информации на сайте, о контенте, которым наполнен ресурс. Как это будут проверять и будут ли? Никакой процедуры на этот счёт законопроект не содержит.
Наша судебная практика показывает, что и раньше суды очень плохо понимали, что такое зеркало сайта. Нам, например, представители Генпрокуратуры заявляли, что такое понятие в законе отсутствует, и предлагали почитать о зеркалах в Википедии... Это все, к сожалению, и раньше не мешало выносить решения о блокировке ресурсов, и добиться снятия блокировки было крайне сложно.
Большой блок по запрету распространения иностранных СМИ. Он предлагается в качестве зеркальной меры на ограничение распространения российских СМИ в других странах. Это абсолютно политический инструмент, не имеющий юридических оснований. Здесь говорится о враждебных действиях других стран по отношению к российским СМИ. Когда в законе появляется такой термин, как «враждебные действия», законодательство, можно сказать, закончилось. Здесь есть только оценочные политически мотивированные критерии. Мы выгоняем ваших журналистов, потому что вы приняли враждебно наших. Это похоже на дискриминацию, возведенную в закон, без оценки законности работы конкретных журналистов и редакций.
В этом блоке предлагается еще один важный момент. Будет запрещено цитировать заблокированные зарубежные СМИ и ставить гиперссылки на их тексты, а также делать репосты их материалов в интернете. И это впервые. У нас пока нет ограничений, которые запрещают цитировать заблокированное медиа. Теперь же нам грозит полная информационная изоляция. За репост и цитирование заблокированной информации зарубежного СМИ также будет грозить блокировка. И это невозможно будет обжаловать. И только Генпрокурор лично сможет отменить это решение, когда некие «враждебные действия» закончатся. Опять же никакой судебной процедуры...
Юристы Центра защиты прав СМИ** готовят подробные объяснения нового законопроекта, потому что, к сожалению, нет сомнений, что поправки будут приняты. Карточки с комментариями планируется опубликовать на сайте правозащитной организации».
В Союзе журналистов России также выступили с критикой отдельных положений, заявив, что предлагаемые поправки противоречат действующему законодательству и ограничивают свободу слова. Также депутат ГД Александр Хинштейн заявил, что комитет Госдумы по информполитике готов стать площадкой для обсуждения внесённых поправок. «Согласны, что даже в чрезвычайных условиях — свобода слова должна оставаться незыблемым демократическим принципом, что, однако, не отменяет проблемы злоупотребления этими принципами. Перед рассмотрением законопроекта к 1-му чтению обязательно пригласим на заседание комитета представителей отрасли, чьё мнение Госдуме, действительно, крайне важно», — заявил депутат.
Добавим, что авторами законопроекта стали депутаты ГД от разных фракций во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности Василием Пискаревым («Единая Россия»): Андрей Альшевских («Единая Россия»), Михаил Делягин («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»), Андрей Луговой (ЛДПР), Адальби Шхагошев («Единая Россия»), Роза Чемерис («Новые люди»), Яна Лантратова («Справедливая Россия – Патриоты – За правду» ), Сергей Леонов (ЛДПР), Мария Бутина («Единая Россия»), Олег Матвейчев («Единая Россия»), Евгений Ревенко («Единая Россия»), Дмитрий Савельев («Единая Россия»), Алексей Ткачев («Единая Россия»).
* Включена минюстом в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента
** Внесен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента
Медиаюрист Галина Арапова*, директор Центра защиты прав СМИ**, назвала предлагаемые поправки «полной зачисткой независимых медиа» в стране. По просьбе «Вечерних ведомостей» она прокомментировала инициативу и пункты, которые вызвали большие вопросы у участников профессионального сообщества.
О законопроекте в целом. В случае принятия этих поправок можно говорить о «полной зачистке» независимых медиа. При таком законодательстве журналисты общественно-политических изданий работать в принципе не смогут.
Мы видим попытку покончить с независимой журналистикой в России. Журналисты – это люди, которые должны вести летопись значимых событий, документировать факты, и они также имеют право давать оценку этим фактам, их право на высказывание своего мнения записано в федеральном Законе о СМИ. При новых поправках журналисты не смогут этого делать. Если только о погоде или о чем-то нейтральном, совсем не связанном с выполнением российскими властными органами их полномочий, ни в стране, ни за рубежом.
Законопроект демонстрирует отношение наших властей к Интернету в целом. «Интернет – это зло, опасность и мы не позволим в этом интернете говорить вам то, что вы хотите». Регулирование и блокировка соцсетей, признание крупнейшей мировой соцсети экстремистской организацией – все это звенья одной цепи, а последние поправки фактически введут прямую цензуру в интернете. Это теперь один из самых жестких инструментов, которым государство контролирует и техническую, и содержательную часть всего, что публикуется в сети, в том числе в онлайн СМИ.
Я думаю, что поправки примут стремительно, сразу в трех чтениях, и будут за пару часов подписаны Советом федерации и президентом, хотя так законы приниматься не должны, конечно. Законотворчество — это кропотливый процесс, требующий качественной проработки формулировок, мнений экспертов, общественного обсуждения. Должно быть продумано, как поправки стыкуются с другими законами, не будут ли нарушать фундаментальные права, в конце концов, сколько стоит внедрение этих изменений в жизнь. Ничего этого за один день сделать невозможно. Если вы посмотрите на предлагаемые поправки, то увидите опечатки, орфографические ошибки, дублирующие абзацы, обрывающиеся на полуслове. Это очень спешно и некачественно сделанный текст, который рассматривать как закон сложно. Это, скорее, политический манифест. Комментировать его с юридической точки зрения – это как пытаться прокомментировать книгу с рецептами салатов и найти в ней признаки закона.
Признание свидетельства о регистрации недействительным. В законе о СМИ значимой гарантией всегда была возможность сохранить название СМИ, выпускать его под именем, брендом, которое заработало репутацию. В законе была гарантия, что государство не может просто так закрыть СМИ, требовались серьёзные основания и судебный процесс. Если поправки примут, то свидетельство о СМИ аннулируется нажатием одной кнопки сотрудником Роскомнадзора по требованию Генпрокурора, без какого-либо суда, таким образом название у СМИ могут забрать в течение одного дня. Такого не было никогда. СМИ могли лишить свидетельства о регистрации только в судебном порядке и за все 30 лет работы Закона о СМИ это были крайне редкие случаи.
Теперь же предлагается радикальное изменение. Оно входит в серьезное противоречие с гарантией свободы деятельности по выпуску СМИ, которая была прописана в законодательстве, и фундаментально меняет все медиапространство в стране.
Постоянное ограничение доступа к ресурсу. Пожалуй, самый одиозный пункт. За нарушения, предусмотренные этим законопроектом, предлагается постоянное ограничение доступа к ресурсу. Помните историю с пожизненной блокировкой RuTracker? Теперь предлагается то же самое применять к любому ресурсу, не только к тем, которые предоставляют какие-то незаконные услуги. В предлагаемой статье про постоянное ограничение доступа есть совершенно убийственная фраза о том, что снятие ограничений к такому ресурсу не допускается. Это означает, что будет пожизненная блокировка без возможности судебного обжалования. После этого, в принципе, закон можно дальше не читать.
Расширение оснований для такого ограничения. О внесудебной блокировке ресурса по требованию Генпрокурора написано в статье 15.3 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Изначально там было три основания, потом их стали добавлять одно за другим. Сюда относятся призывы к экстремизму, массовым беспорядкам, распространение материалов нежелательных организаций, фейки. Три месяца назад внесли возможность внесудебной блокировки информации экстремистских организаций. Теперь предлагают дополнить фейкньюс о российской армии и ее дискредитацией, фейки о действиях российских государственных органов за границей, призывы к санкциям... В законе были и иные основания для блокировки по решению суда или какого-то ведомства, например, за распространение информации о наркотиках, о методах суицида, о детях жертвах преступлений. В случае наличия в текстах признаков «неуважения к власти», и именно к Конституции, государственным символам, органам госвласти — СМИ раньше за это не блокировали сразу, их предупреждали и давали им 24 часа на то, чтобы отредактировать контент, то есть была какая-то поэтапная процедура диалога.
Сейчас фактически всё объединили в руках одного человека — Генерального прокурора. Даже то, что ранее решалось в судебном порядке, теперь может быть основанием для пожизненной внесудебной блокировки, без предупреждения и без возможности обжалования.
Пропаганда, обоснование или оправдание экстремистской деятельности. Это новая формулировка в списке для внесудебной блокировки. И формулировка из разряда «казнить нельзя помиловать». Вот оцените подачу: «распространение информации… содержащей пропаганду, обоснование и (или) оправдание осуществления экстремистской деятельности». Здесь «пропаганду» рассматривать как самостоятельный концепт? К чему это слово относится? Пропаганда — самостоятельное явление, она может быть политической, например.
Попытка регулировать зеркала ресурсов. Авторы поправок предлагают дать определение, зеркалом теперь именуется копия заблокированного ресурса. При этом реального правового определения нет, как и критериев для оценки, действительно ли два ресурса являются идентичными. По сути, вводится процедура блокировки зеркал просто потому, что они с ресурсом похожи. Написано: «ресурс, сходный до степени смешения». Как с товарными знаками. То есть кому-то кажется, что ресурсы схожи, и этого достаточно для блокировки. Но ведь речь идет не о логотипе и не о дизайне обертки для шоколада, не о названии СМИ, а об идентичности огромного массива информации на сайте, о контенте, которым наполнен ресурс. Как это будут проверять и будут ли? Никакой процедуры на этот счёт законопроект не содержит.
Наша судебная практика показывает, что и раньше суды очень плохо понимали, что такое зеркало сайта. Нам, например, представители Генпрокуратуры заявляли, что такое понятие в законе отсутствует, и предлагали почитать о зеркалах в Википедии... Это все, к сожалению, и раньше не мешало выносить решения о блокировке ресурсов, и добиться снятия блокировки было крайне сложно.
Большой блок по запрету распространения иностранных СМИ. Он предлагается в качестве зеркальной меры на ограничение распространения российских СМИ в других странах. Это абсолютно политический инструмент, не имеющий юридических оснований. Здесь говорится о враждебных действиях других стран по отношению к российским СМИ. Когда в законе появляется такой термин, как «враждебные действия», законодательство, можно сказать, закончилось. Здесь есть только оценочные политически мотивированные критерии. Мы выгоняем ваших журналистов, потому что вы приняли враждебно наших. Это похоже на дискриминацию, возведенную в закон, без оценки законности работы конкретных журналистов и редакций.
В этом блоке предлагается еще один важный момент. Будет запрещено цитировать заблокированные зарубежные СМИ и ставить гиперссылки на их тексты, а также делать репосты их материалов в интернете. И это впервые. У нас пока нет ограничений, которые запрещают цитировать заблокированное медиа. Теперь же нам грозит полная информационная изоляция. За репост и цитирование заблокированной информации зарубежного СМИ также будет грозить блокировка. И это невозможно будет обжаловать. И только Генпрокурор лично сможет отменить это решение, когда некие «враждебные действия» закончатся. Опять же никакой судебной процедуры...
Юристы Центра защиты прав СМИ** готовят подробные объяснения нового законопроекта, потому что, к сожалению, нет сомнений, что поправки будут приняты. Карточки с комментариями планируется опубликовать на сайте правозащитной организации».
В Союзе журналистов России также выступили с критикой отдельных положений, заявив, что предлагаемые поправки противоречат действующему законодательству и ограничивают свободу слова. Также депутат ГД Александр Хинштейн заявил, что комитет Госдумы по информполитике готов стать площадкой для обсуждения внесённых поправок. «Согласны, что даже в чрезвычайных условиях — свобода слова должна оставаться незыблемым демократическим принципом, что, однако, не отменяет проблемы злоупотребления этими принципами. Перед рассмотрением законопроекта к 1-му чтению обязательно пригласим на заседание комитета представителей отрасли, чьё мнение Госдуме, действительно, крайне важно», — заявил депутат.
Добавим, что авторами законопроекта стали депутаты ГД от разных фракций во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности Василием Пискаревым («Единая Россия»): Андрей Альшевских («Единая Россия»), Михаил Делягин («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»), Андрей Луговой (ЛДПР), Адальби Шхагошев («Единая Россия»), Роза Чемерис («Новые люди»), Яна Лантратова («Справедливая Россия – Патриоты – За правду» ), Сергей Леонов (ЛДПР), Мария Бутина («Единая Россия»), Олег Матвейчев («Единая Россия»), Евгений Ревенко («Единая Россия»), Дмитрий Савельев («Единая Россия»), Алексей Ткачев («Единая Россия»).
* Включена минюстом в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента
** Внесен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента
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