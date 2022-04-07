Галина Арапова*: «Нам грозит полная зачистка независимых медиа» Медиаюрист прокомментировала поправки в закон о СМИ, которые могут ввести прямую цензуру в интернете

14.00 Пятница, 8 апреля 2022

Россия и мир, тексты