В России капуста и лук подорожали на 85% и 63% с начала года

10.49 Четверг, 7 апреля 2022
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Инфляция в России к 1 апреля ускорилась до 16,6% в годовом выражении (это максимум с марта 2015 года). Потребительские цены с начала года к 1 апреля выросли на 9,99%, следует из опубликованных данных Минэкономразвития и Росстата.

При этом недельная инфляция с 26 марта по 1 апреля замедлилась до 0,99% (неделей ранее она составила 1,16%). На фоне укрепления рубля рост цен на непродовольственные товары продолжил замедляться (0,90% после 1,51%), также снизились темпы роста цен на продовольственные товары (1,22% после 1,76% неделей ранее), сообщили в Минэкономразвития.

Как с начала года подорожали овощи и фрукты (начало года - 1 апреля, в среднем по стране)

- капуста (+85%)
- лук (+63%)
- морковь (+53%)
- томаты (+50%)
- яблоки (+21%)
- картофель (+18%)

На что еще выросли цены с начала года:

- сахар (+53 %)
- соль (+18 %)
- рис (+16%)
- гречка (+15%)
- чай (+13%)
- вермишель (+12%)
- консервы овощные (+10%)
- говядина (+10%)
- масло сливочное (+10%)

На какие продукты выросли цены за неделю (с 26 марта по 1 апреля в среднем по стране)

- сахар-песок (+5,1%), причем, в 8 субъектах РФ – на 10,1-19,7%
- рис шлифованный (+ 3,1%), в 12 субъектах – на 5,1-20,0%
- соль поваренная пищевая (+2,5%), в 13 субъектах – на 5,1-20,3%.

- овощи и фрукты (+1,4%), в том числе:
- лук репчатый (+14,2%), в 29 субъектах – на 18,1-30,6%
- капуста белокочанная (+13,2%), в 23 субъектах – на 16,1-29,9%
- свекла столовая (+11,3%), в 22 субъектах – на 13,1-34,9%
- морковь (+8,5%)
- картофель (+4,8%)
- яблоки (+3,8%)

- конфеты шоколадные (+2,8%)
- маргарин (+2,6%)
- печенье (+2,4%)
- мясо кур (+2,2%)
- чай черный (+1,9%)
- крупа гречневая, макаронные изделия, вермишель (+1,8%)
- мука пшеничная (+1,6%)
- молоко стерилизованное, сметана, пшено (+1,4%)
- масло сливочное (+1,3%)
- масло подсолнечное, творог (+1,2%)
- говядина, рыба мороженая, молоко пастеризованное, яйца куриные (+1,1%)
- консервы мясные для детского питания, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов (+1,0%).

При этом Росстат зафиксировал снижение недельных цен на такие продукты, как огурцы, помидоры и бананы - на 7,2%, 3,5%, 2,6% соответственно. Цены на водку, вопреки ожиданиям участников рынка алкогольной продукции, выросли только на 0,2%.


Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».

А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!


Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
В Екатеринбурге остановился рост цен на вторичном рынке жилья
04 апреля 2022
В Екатеринбурге начинаются тренировки парада Победы
30 марта 2022
С начала года в ДТП в Екатеринбурге погибли пять пешеходов
05 апреля 2022
Свердловчане перестали скупать сахар в магазинах
31 марта 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Какие нарушения скрывает Нижне-Исетский лесопарк

Отсутствие внимания общественности позволяет неизвестным лицам заниматься на природной территории самоуправством?
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
11:28 Свердловский депутат Госдумы предложил разрешить Генпрокуратуре лишать СМИ лицензии за дискредитацию ВС РФ
10:54 Учительницу одной из школ Екатеринбурга обвиняют в насилии над детьми
10:22 Пропавшего мальчика нашли в Екатеринбурге
10:10 В Краснокамске работодатель оплатил штраф за ценного сотрудника
09:53 Самбисты КС УГМК привезли 12 медалей с Всероссийского турнира
09:21 В Екатеринбурге пропал 12-летний мальчик
21:14 На улицах Екатеринбурга покажут партизанское искусство
20:12 Мэрская комиссия проверила туалеты одной из школ Екатеринбурга
19:36 За прошлогодний каменный «дождь» в Екатеринбурге дорожные строители возмесят ущерб автовладельцу
18:43 На привокзальной площади Нижнего Тагила появится 17-метровая стела
17:51 В Свердловской области во второй половине недели будет ветрено и дождливо
17:20 Пять автобусных маршрутов в Екатеринбурге изменятся из-за репетиции парада Победы
16:59 Улицу Гоголя в Екатеринбурге перекроют 12 апреля
16:23 Штормовое предупреждение на 7 апреля объявлено в Свердловской области
15:56 Екатеринбуржец предстанет перед судом за убийство приятеля и его сожительницы
15:24 Электросамокаты вернулись на улицы Екатеринбурга
14:50 Образовательный центр на Широкой Речке в Екатеринбурге откроют к 1 сентября
14:25 За сутки в Свердловской области выявили 692 случая коронавируса
13:54 В Свердловской области под скоростную трассу М-12 зарезервировано 219 земельных участков
13:27 «Десять тысяч шагов к жизни» смогут пройти пермяки
13:21 В марте пассажиропоток аэропорта Кольцово снизился на 30%
13:15 Пермский планетарий приглашает на премьеру полнокупольного фильма «Путешествуя со светом»
12:59 Житель Прикамья похитил имущество у своего отца
12:56 На ферме в Краснотурьинске, где коровы передвигаются по собственным экскрементам, устранят антисанитарию
12:41 «Горьковка» приглашает пермяков на заседания клубов
Все новости
10:49 В России капуста и лук подорожали на 85% и 63% с начала года
17:03 Украинский журналист Гордон внесен в список экстремистов и террористов в РФ
16:12 Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью Жириновского
15:09 Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о смерти Владимира Жириновского
15:05 Госдума ввела штрафы для тех, кто отождествляет действия СССР и нацистской Германии
14:37 В России зарегистрировали жизненно важный препарат L-тироксин Реневал для щитовидной железы
13:38 Профессор ВШЭ назвал массовую высылку дипломатов обычной практикой во время обострения международной обстановки
13:24 Росавиация в седьмой раз продлила запрет на полеты в 11 российских аэропортов
12:16 Взгляд эксперта: ожидать «коллапса» в кондитерском производстве не приходится
11:23 Экс-кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко заключен под стражу на 1 месяц
10:57 Турция рассчитывает принять около 3 миллионов российских туристов в этом году
09:54 В Бухаресте автомобиль врезался в забор российского посольства и загорелся, водитель погиб
09:01 Американская компания Intel объявила о приостановке работы в России
18:44 Медиахолдинг Amedia передает управление российскими типографиями главреду «Новой газеты» Муратову
17:46 Создатели сатирического сериала про Наливкина сняли новый эпизод, в котором он топит попавшую под санкции яхту чиновника
16:13 Министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди заявил, что Казахстан не признает ЛНР и ДНР
15:48 Жители Щукино жалуются на драки у мусорных контейнеров из-за просроченных продуктов
14:29 Курский губернатор предложил добавлять в систему отопления краску и сероводород, чтобы жители не сливали воду для своих нужд
13:37 Роскомнадзор заявил, что Википедия стала линией информационных атак на россиян
12:23 Российские школы получили методички для уроков о санкциях и пользе импортозамещения
11:20 Постпред США в ООН призвала исключить Россию из Совета по правам человека
10:50 Бибилов: Южная Осетия не имеет права упускать возможность для вхождения в состав РФ
10:10 Полянский: заявления о возможном применении РФ ядерного оружия на Украине не имеют рациональной основы
09:39 Сервис Airbnb запретил россиянам и белорусам бронировать жилье
18:33 В Приморье задержан экс-кандидат в губернаторы Ищенко, его подозревают в крупном мошенничестве
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK