В России капуста и лук подорожали на 85% и 63% с начала года
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Инфляция в России к 1 апреля ускорилась до 16,6% в годовом выражении (это максимум с марта 2015 года). Потребительские цены с начала года к 1 апреля выросли на 9,99%, следует из опубликованных данных Минэкономразвития и Росстата.
При этом недельная инфляция с 26 марта по 1 апреля замедлилась до 0,99% (неделей ранее она составила 1,16%). На фоне укрепления рубля рост цен на непродовольственные товары продолжил замедляться (0,90% после 1,51%), также снизились темпы роста цен на продовольственные товары (1,22% после 1,76% неделей ранее), сообщили в Минэкономразвития.
Как с начала года подорожали овощи и фрукты (начало года - 1 апреля, в среднем по стране)
- капуста (+85%)
- лук (+63%)
- морковь (+53%)
- томаты (+50%)
- яблоки (+21%)
- картофель (+18%)
На что еще выросли цены с начала года:
- сахар (+53 %)
- соль (+18 %)
- рис (+16%)
- гречка (+15%)
- чай (+13%)
- вермишель (+12%)
- консервы овощные (+10%)
- говядина (+10%)
- масло сливочное (+10%)
На какие продукты выросли цены за неделю (с 26 марта по 1 апреля в среднем по стране)
- сахар-песок (+5,1%), причем, в 8 субъектах РФ – на 10,1-19,7%
- рис шлифованный (+ 3,1%), в 12 субъектах – на 5,1-20,0%
- соль поваренная пищевая (+2,5%), в 13 субъектах – на 5,1-20,3%.
- овощи и фрукты (+1,4%), в том числе:
- лук репчатый (+14,2%), в 29 субъектах – на 18,1-30,6%
- капуста белокочанная (+13,2%), в 23 субъектах – на 16,1-29,9%
- свекла столовая (+11,3%), в 22 субъектах – на 13,1-34,9%
- морковь (+8,5%)
- картофель (+4,8%)
- яблоки (+3,8%)
- конфеты шоколадные (+2,8%)
- маргарин (+2,6%)
- печенье (+2,4%)
- мясо кур (+2,2%)
- чай черный (+1,9%)
- крупа гречневая, макаронные изделия, вермишель (+1,8%)
- мука пшеничная (+1,6%)
- молоко стерилизованное, сметана, пшено (+1,4%)
- масло сливочное (+1,3%)
- масло подсолнечное, творог (+1,2%)
- говядина, рыба мороженая, молоко пастеризованное, яйца куриные (+1,1%)
- консервы мясные для детского питания, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов (+1,0%).
При этом Росстат зафиксировал снижение недельных цен на такие продукты, как огурцы, помидоры и бананы - на 7,2%, 3,5%, 2,6% соответственно. Цены на водку, вопреки ожиданиям участников рынка алкогольной продукции, выросли только на 0,2%.
При этом недельная инфляция с 26 марта по 1 апреля замедлилась до 0,99% (неделей ранее она составила 1,16%). На фоне укрепления рубля рост цен на непродовольственные товары продолжил замедляться (0,90% после 1,51%), также снизились темпы роста цен на продовольственные товары (1,22% после 1,76% неделей ранее), сообщили в Минэкономразвития.
Как с начала года подорожали овощи и фрукты (начало года - 1 апреля, в среднем по стране)
- капуста (+85%)
- лук (+63%)
- морковь (+53%)
- томаты (+50%)
- яблоки (+21%)
- картофель (+18%)
На что еще выросли цены с начала года:
- сахар (+53 %)
- соль (+18 %)
- рис (+16%)
- гречка (+15%)
- чай (+13%)
- вермишель (+12%)
- консервы овощные (+10%)
- говядина (+10%)
- масло сливочное (+10%)
На какие продукты выросли цены за неделю (с 26 марта по 1 апреля в среднем по стране)
- сахар-песок (+5,1%), причем, в 8 субъектах РФ – на 10,1-19,7%
- рис шлифованный (+ 3,1%), в 12 субъектах – на 5,1-20,0%
- соль поваренная пищевая (+2,5%), в 13 субъектах – на 5,1-20,3%.
- овощи и фрукты (+1,4%), в том числе:
- лук репчатый (+14,2%), в 29 субъектах – на 18,1-30,6%
- капуста белокочанная (+13,2%), в 23 субъектах – на 16,1-29,9%
- свекла столовая (+11,3%), в 22 субъектах – на 13,1-34,9%
- морковь (+8,5%)
- картофель (+4,8%)
- яблоки (+3,8%)
- конфеты шоколадные (+2,8%)
- маргарин (+2,6%)
- печенье (+2,4%)
- мясо кур (+2,2%)
- чай черный (+1,9%)
- крупа гречневая, макаронные изделия, вермишель (+1,8%)
- мука пшеничная (+1,6%)
- молоко стерилизованное, сметана, пшено (+1,4%)
- масло сливочное (+1,3%)
- масло подсолнечное, творог (+1,2%)
- говядина, рыба мороженая, молоко пастеризованное, яйца куриные (+1,1%)
- консервы мясные для детского питания, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов (+1,0%).
При этом Росстат зафиксировал снижение недельных цен на такие продукты, как огурцы, помидоры и бананы - на 7,2%, 3,5%, 2,6% соответственно. Цены на водку, вопреки ожиданиям участников рынка алкогольной продукции, выросли только на 0,2%.
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