Экономист Константин Селянин — о том, что происходит с рублем, когда нам всем ждать дефолт и что сейчас делать простым россиянам

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

На фоне обострения ситуации в Украине и очередной порции экономических санкций в России начинается уже не лёгкая паника. Рубль стремительно падает, курсы валют нестабильны, ЦБ экстренно поднял ключевую ставку до 20 %. О том, что происходит и как на это реагировать простым россиянам, «Вечерним ведомостям» рассказал экономист-аналитик Константин Селянин.В ответ на военную спецоперацию, которую проводит наша страна на территории Украины, против России ввели экономические санкции, которых, пожалуй, еще в истории не было. Эти очень мощные меры, к ним присоединились очень многие страны, кроме разве что Китая, который частично может попасть под вторичные санкции. Что здесь самое важное и какие последствия нас всех ждут?Первое. В Россию перестали поставлять любые технологии и даже компоненты, об этом заявили компании и корпорации, начиная от производителей полупроводников заканчивая производителями самолетов. Это означает. что российская техника, которая все это использует, все эти комплектующие — от автомобилей до самолетов — всё это просто может перестать работать. Своей промышленности, которая могла бы заменить недостающее и предложить альтернативу, у нас просто нет.Второе. Против России применили очень серьёзные финансовые санкции, это и закрытие корсчетов, и отключение от SWIFT. Для многих российских банков это означает, что экспортные и импортные операции для российских компаний станут не то чтобы недоступны, но крайне затруднительны.Третье. Уникальная мера, которая принималась только один раз в истории против достаточно крупной экономики, — это замораживание резервов Центрального Банка. Это означает, что примерно две трети резервов ЦБ (а полный объем резервов — это примерно 658 миллиардов долларов) будут недоступны, поскольку они номинированы в долларах, в евро, фунтах, йенах… У ЦБ сейчас практически нет возможности противостояния на валютном рынке, и, по сути, никто не знает, какой сейчас курс рубля. Торги начались, установили коридор где-то 90 рублей за доллар, и никто расширять его не собирается.Здесь я могу привести в качестве аналогии, хоть и меньшей по объему, — санкции против Ирана, которые действовали с 2012 по 2015 год, потом их отменили и через пару лет ввели снова. Тогда к санкциям присоединились большинство стран, но далеко не все, и меры воздействия были не такими масштабными. В итоге санкции отбросили экономику Ирана примерно на десятилетие назад. И с точки зрения объемов торговли, ВВП, и, самое главное, с точки зрения уровня жизни.Еще одно очень болезненное последствие санкций для нашей страны заключается в том, что Европа сейчас наверняка будет старательно избавляться от российских нефти и газа. Очевидно, что экспортные возможности у России в скором времени будут ориентированы только на Китай. Но китайцы как-то не очень щедры в этом плане.Нужно понимать, что санкции могут привести к очень серьезному падению уровня жизни обычных россиян. Падение рубля приведет к тому, что все импортные товары мгновенно взлетят в цене. Это касается бытовой техники, одежды, обуви… Какие-то запасы у нас еще есть, но и на них уже подняли цены. Следующая партия импортных товаров если и придет вообще, то она будет китайская и уже по новой более высокой цене.Девальвация перекинется и на товары повседневного спроса, на те же продукты питания. Хочу напомнить, что в 2014 году в декабре рубль обесценился примерно вдвое на фоне событий гораздо меньшей трагичности. Тогда ввели санкции из-за ситуации в Крыму. Сейчас события посерьезнее, соответственно, ждать следует более серьезных последствий.Поднятие ставки ЦБ до 20% — это мера, безусловно, правильная, но явно недостаточная. Сейчас ЦБ будет искать способы выхода из ситуации, например, уже запретили иностранным инвесторам продавать российские ценные бумаги. Далее это может коснуться и денег россиян, которые открыли, если я правильно помню, 16 миллионов счетов на Московской бирже, по данным на начало года. Они и так потеряли от 30 до 50 % своих сбережений, и могут потерять больше.Это всё может привести к установлению какого-то официального курса обмена, к введению обязанности экспортеров продавать всю или большую часть своей валютной выручки по какому-то фиксированному курсу. Вплоть до замораживания вкладов в рублях или в валюте под лозунгом «все для фронта, все для победы».Сейчас о нем кругом говорят, но не все понимают смысл слова. Дефолт — это отказ от исполнения своих обязательств ввиду невозможности их исполнения. Будет ли дефолт по российским ценным бумагам? Нет, не будет. Они продолжат обслуживаться. Дефолт может быть по обязательствам заемщиков физических лиц перед банками. В части ипотеки и потребительских кредитов. Каждый россиянин, в среднем, задолжал банкам 250 тысяч рублей по ипотечным и потребительским кредитам. Если говорить экономическим языком, то долг домохозяйств, в среднем, 600-700 тысяч рублей.Ранее ЦБ сообщал, что 12 % всех доходов россияне тратят, в среднем, на платежи по кредитам. Но есть люди, которые платят 30, 50 и даже 80 % своих доходов по кредитам… Вот еще вопрос: если будут закрываться предприятия в силу того, что в нынешних экономических условиях сложно работать, устоят ли импортеры? Очень немногие. Устоят ли экспортеры? Далеко не все. Малый, средний бизнес пострадает. То есть люди будут еще и терять работу. Терять доходы. И в этих условиях они просто физически не смогут выполнять свои кредитные обязательства. И тогда обязательно встанет вопрос, что делать: заплатить банку или накормить своих детей? Любой здравомыслящий человек выберет второе и будет сто пятьдесят раз прав.Как только кредит не обслуживается, банк обращает взыскание на предмет залога. И законы у нас таковы, что ипотечника из квартиры попросту выставят на улицу. Я не знаю, выйдут ли люди на улицу в сложившейся ситуации или нет, но то, что они физически могут там оказаться с большой вероятностью, это совершенно точно. И таких людей, я не побоюсь сказать, действительно миллионы у нас в стране.Эти квартиры, которые они будут вынуждены освободить, банки, скорее всего, будут продавать по низкой стоимости, что приведет к падению цен на рынке недвижимости.Ситуация у людей разная. По разным опросам, примерно 80 % россиян говорят, что живут от зарплаты до зарплаты, и никаких сбережений у них нет. Максимум 100 тысяч рублей, что очень немного. Только у полутора процентов сбережения превышают миллион рублей. Вот смотрите: 36 триллионов вкладов в российские банках, 93 процента суммы этих вкладов принадлежат не более чем шести процентам населения. То есть надо понимать, что у подавляющего числа людей денег просто нет. Для них вопросы, как поступать со вкладами, надо ли покупать недвижимость — они просто не актуальны.Для 15-20 процентов счастливчиков, у которых есть какие-то сбережения, ситуация тоже по-разному выглядит. Я с 2011 года последовательно рекомендую всем, что лучше всего в России сбережения хранить в валюте. Те, кто сделал именно так, сейчас чувствуют себя относительно неплохо, а может, даже и извлекут выгоду, если смогут обменять прибереженную валюту и покупать, например, подешевевшие квартиры.Для тех же, у кого рублевые вклады, включается, на мой взгляд, вопрос веры. Сейчас мы слышим обещания банков о том, что вклады не пострадают, никто ничего замораживать не собирается… Если человек верит, что наши власти его не обманут в очередной раз и действительно исполнят те обещания, пусть остается в этом банке. Если нет — нужно, как говорится, искать варианты…