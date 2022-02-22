Депутат Госдумы Анатолий Вассерман спрогнозировал четырехдневную войну России с Украиной
Россия и мир, тексты
Фото: Госдума РФ
Депутат Государственной Думы Анатолий Вассерман в числе 400 парламентариев проголосовал «за» ратификацию договоров о дружбе с Луганской и Донецкой народными республиками. Мы решили узнать, что он думает о признании этих территорий и о российско-украинском конфликте в целом (прим. ред. — разговор с Анатолием Вассерманом состоялся до начала так называемой спецоперации, о которой президент РФ заявил утром 24 февраля).
— После единогласного голосования Госдумы странно об этом спрашивать, но все же: как лично вы оцениваете решение президента признать независимость ЛНР и ДНР?
— Вообще-то я выступал против признания только республик Донбасса, учитывая, что нам нужна вся Россия, в том числе, естественно, и вся Украина.
— Что вы имеете в виду?
— Это значит, что я был противником распада России, в тот момент именовавшейся Союз Советских Социалистических республик, еще в 1991 году. Соответственно, я остаюсь противником распада России и сейчас. И я, естественно, надеялся на полное воссоединение. Но следует признать, что террористы, захватившие Киев ровно 8 лет назад 22 февраля 2014 года, делают все от них зависящее, чтобы повязать кровью как можно большую часть русского большинства граждан Украины, и сейчас довели дело до такого размаха боевых действий, что признание народных республик Донбасса стало последней надеждой на прекращение террора.
Поэтому я с сожалением отнесся к этому событию, но все же как к лучшему из возможных в данный момент выходу их положения.
И, в частности, на пленарном заседании Госдумы я голосовал за ратификацию договоров с Донецкой и Луганской народными республиками.
— Накануне в СМИ возникла, по-моему, совершенная путаница по поводу границ ЛНР и ДНР. Одни спикеры опровергали других, а кто-то даже сам себя… Все-таки в каких границах Россия признает республики, вы обсуждали это решение? (позже Путин объявил, что Россия признала ДНР и ЛНР в тех границах, которые обозначены в их конституциях - прим.ред.)
— Мы, естественно, этот вопрос не обсуждали. Просто потому, что границы — это личное дело каждого государства. И в договорах о дружбе с Донецкой и Луганской народными республиками их границы не указаны. Указано только, что будет проведена демаркация на местности границ Российской Федерации с этими народными республиками, потому что Украина за все время своего существования так и не удосужилась провести эту самую демаркацию.
Что же касается границ этих народных республик как, так сказать, самостоятельных сущностей, что я могу сказать… Существование народных республик Донбасса опирается на референдумы, проведенные 11 мая 2014 года на территории Донецкой и Луганской областей. В тех границах, которые существовали 21 февраля 2014 года. Почему я говорю именно про 21 февраля, потому что в этот день в Киеве еще существовала законная власть и, соответственно, границы в тот момент были безупречно законными. Соответственно, вот в тех самых границах, в которых референдум проведен, эти республики и существуют. То, что в данный момент какие-то части этой территории оккупированы террористической группировкой «Украина», это юридического значения не имеет и не может иметь. Соответственно, хотя в рассмотренных договорах ничего о границах не сказано, но юридически это именно границы областей по состоянию на 21 февраля 2014 года. Никакой другой вариант границ этих республик не имеет законного обоснования.
— Для российского общества вы прежде всего известны как интеллектуал. Что должны предпринимать великие умы мира, чтобы не допускать очередного кровопролития и, не дай бог, мировой войны?
— На сей счет существует формула, известная еще в Риме. Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира — готовься к войне. Чем больше у нас возможностей отбить нападение любого противника, тем меньше шансов, что это нападение состоится.
— А вы не считаете, что у нас в информационной повестке перебор с милитаризмом?
— Ну, по части милитаризма у нас совершенно катастрофический недобор. Если сравнивать с другими великими державами, то в нашей пропаганде милитаризма меньше всего. Сравните с теми же «соединенными государствами Америки», с Британией, с Японией. Некоторое исключение составляют разве что Германия. У Германии опыт милитаризма очень болезненный.
— Какова вероятность, что война между Россией и Украиной будет?
— Я могу повторить то, что уже не раз говорил. Украина может напасть на любую другую часть России, хоть на Приднестровье, хоть на Донбасс. Но ровно два раза: первый и последний. Заметьте, что и сейчас Украина ограничивалась чисто террористическими действиями, а именно «три Б» (безнаказанный расстрел безоружного противника с безопасного расстояния) и засылкой диверсионных групп. Но прямого входа организованных сухопутных войск на территории, в данный момент подконтрольные Донецку и Луганску, не было.
Я полагаю, что такие открытые сухопутные боевые действия начнутся где-то в августе, потому что к тому времени демократическая партия «соединенных государств Америки» окончательно убедится, что с треском проигрывает парламентские выборы 8 ноября, причем, скорее всего, и на федеральном уровне, и в большинстве субъектов федерации, и попытается отвлечь внимание граждан от внутренних проблем. Примерно так же, как в 2008 республиканская партия заставила Саакашвили напасть на Южную Осетию, а заодно для гарантии обстрелять миротворцев из Российской Федерации, находившихся там по договору между Грузией и Южной Осетией.
Ну, а какие будут последствия? В тот раз получилась пятидневная война. В этот раз получится четырехдневная. Не потому что на взятие в плен вооруженных формирований, подконтрольных Киеву, уйдет так много времени, а просто потому что обладатели нынешнего рекорда — вооруженные силы Российской Федерации, которые провели эту самую пятидневную войну — постараются, как многие великие спортсмены, оставить запас на установление новых рекордов. И поэтому эта война войдет в историю, скорее всего, именно как четырехдневная.
— То есть все-таки война… Но вы ведь родом из Украины…
— Я родом из Одессы. Украина оккупировала Одессу век назад, и я ей эту оккупацию по сей день не простил.
— Вы считаете себя больше русским, украинцем, кем?
— Что значит «больше»? Украинцы что, не русские, что ли?
— Для вас это одна нация?
— Да.
От редакции. Мы бы хотели поговорить с депутатом, который проголосовал «против», чтобы представить альтернативный взгляд на проблему. Но таких в Госдуме не оказалось.
Других депутатов у нас для вас нет.
— После единогласного голосования Госдумы странно об этом спрашивать, но все же: как лично вы оцениваете решение президента признать независимость ЛНР и ДНР?
— Вообще-то я выступал против признания только республик Донбасса, учитывая, что нам нужна вся Россия, в том числе, естественно, и вся Украина.
— Что вы имеете в виду?
— Это значит, что я был противником распада России, в тот момент именовавшейся Союз Советских Социалистических республик, еще в 1991 году. Соответственно, я остаюсь противником распада России и сейчас. И я, естественно, надеялся на полное воссоединение. Но следует признать, что террористы, захватившие Киев ровно 8 лет назад 22 февраля 2014 года, делают все от них зависящее, чтобы повязать кровью как можно большую часть русского большинства граждан Украины, и сейчас довели дело до такого размаха боевых действий, что признание народных республик Донбасса стало последней надеждой на прекращение террора.
Поэтому я с сожалением отнесся к этому событию, но все же как к лучшему из возможных в данный момент выходу их положения.
И, в частности, на пленарном заседании Госдумы я голосовал за ратификацию договоров с Донецкой и Луганской народными республиками.
— Накануне в СМИ возникла, по-моему, совершенная путаница по поводу границ ЛНР и ДНР. Одни спикеры опровергали других, а кто-то даже сам себя… Все-таки в каких границах Россия признает республики, вы обсуждали это решение? (позже Путин объявил, что Россия признала ДНР и ЛНР в тех границах, которые обозначены в их конституциях - прим.ред.)
— Мы, естественно, этот вопрос не обсуждали. Просто потому, что границы — это личное дело каждого государства. И в договорах о дружбе с Донецкой и Луганской народными республиками их границы не указаны. Указано только, что будет проведена демаркация на местности границ Российской Федерации с этими народными республиками, потому что Украина за все время своего существования так и не удосужилась провести эту самую демаркацию.
Что же касается границ этих народных республик как, так сказать, самостоятельных сущностей, что я могу сказать… Существование народных республик Донбасса опирается на референдумы, проведенные 11 мая 2014 года на территории Донецкой и Луганской областей. В тех границах, которые существовали 21 февраля 2014 года. Почему я говорю именно про 21 февраля, потому что в этот день в Киеве еще существовала законная власть и, соответственно, границы в тот момент были безупречно законными. Соответственно, вот в тех самых границах, в которых референдум проведен, эти республики и существуют. То, что в данный момент какие-то части этой территории оккупированы террористической группировкой «Украина», это юридического значения не имеет и не может иметь. Соответственно, хотя в рассмотренных договорах ничего о границах не сказано, но юридически это именно границы областей по состоянию на 21 февраля 2014 года. Никакой другой вариант границ этих республик не имеет законного обоснования.
— Для российского общества вы прежде всего известны как интеллектуал. Что должны предпринимать великие умы мира, чтобы не допускать очередного кровопролития и, не дай бог, мировой войны?
— На сей счет существует формула, известная еще в Риме. Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира — готовься к войне. Чем больше у нас возможностей отбить нападение любого противника, тем меньше шансов, что это нападение состоится.
— А вы не считаете, что у нас в информационной повестке перебор с милитаризмом?
— Ну, по части милитаризма у нас совершенно катастрофический недобор. Если сравнивать с другими великими державами, то в нашей пропаганде милитаризма меньше всего. Сравните с теми же «соединенными государствами Америки», с Британией, с Японией. Некоторое исключение составляют разве что Германия. У Германии опыт милитаризма очень болезненный.
— Какова вероятность, что война между Россией и Украиной будет?
— Я могу повторить то, что уже не раз говорил. Украина может напасть на любую другую часть России, хоть на Приднестровье, хоть на Донбасс. Но ровно два раза: первый и последний. Заметьте, что и сейчас Украина ограничивалась чисто террористическими действиями, а именно «три Б» (безнаказанный расстрел безоружного противника с безопасного расстояния) и засылкой диверсионных групп. Но прямого входа организованных сухопутных войск на территории, в данный момент подконтрольные Донецку и Луганску, не было.
Я полагаю, что такие открытые сухопутные боевые действия начнутся где-то в августе, потому что к тому времени демократическая партия «соединенных государств Америки» окончательно убедится, что с треском проигрывает парламентские выборы 8 ноября, причем, скорее всего, и на федеральном уровне, и в большинстве субъектов федерации, и попытается отвлечь внимание граждан от внутренних проблем. Примерно так же, как в 2008 республиканская партия заставила Саакашвили напасть на Южную Осетию, а заодно для гарантии обстрелять миротворцев из Российской Федерации, находившихся там по договору между Грузией и Южной Осетией.
Ну, а какие будут последствия? В тот раз получилась пятидневная война. В этот раз получится четырехдневная. Не потому что на взятие в плен вооруженных формирований, подконтрольных Киеву, уйдет так много времени, а просто потому что обладатели нынешнего рекорда — вооруженные силы Российской Федерации, которые провели эту самую пятидневную войну — постараются, как многие великие спортсмены, оставить запас на установление новых рекордов. И поэтому эта война войдет в историю, скорее всего, именно как четырехдневная.
— То есть все-таки война… Но вы ведь родом из Украины…
— Я родом из Одессы. Украина оккупировала Одессу век назад, и я ей эту оккупацию по сей день не простил.
— Вы считаете себя больше русским, украинцем, кем?
— Что значит «больше»? Украинцы что, не русские, что ли?
— Для вас это одна нация?
— Да.
От редакции. Мы бы хотели поговорить с депутатом, который проголосовал «против», чтобы представить альтернативный взгляд на проблему. Но таких в Госдуме не оказалось.
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