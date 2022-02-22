Депутат Госдумы Анатолий Вассерман спрогнозировал четырехдневную войну России с Украиной

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Депутат Государственной Думы Анатолий Вассерман в числе 400 парламентариев проголосовал «за» ратификацию договоров о дружбе с Луганской и Донецкой народными республиками. Мы решили узнать, что он думает о признании этих территорий и о российско-украинском конфликте в целом— Вообще-то я выступал против признания только республик Донбасса, учитывая, что нам нужна вся Россия, в том числе, естественно, и вся Украина.— Это значит, что я был противником распада России, в тот момент именовавшейся Союз Советских Социалистических республик, еще в 1991 году. Соответственно, я остаюсь противником распада России и сейчас. И я, естественно, надеялся на полное воссоединение. Но следует признать, что террористы, захватившие Киев ровно 8 лет назад 22 февраля 2014 года, делают все от них зависящее, чтобы повязать кровью как можно большую часть русского большинства граждан Украины, и сейчас довели дело до такого размаха боевых действий, что признание народных республик Донбасса стало последней надеждой на прекращение террора.Поэтому я с сожалением отнесся к этому событию, но все же как к лучшему из возможных в данный момент выходу их положения.И, в частности, на пленарном заседании Госдумы я голосовал за ратификацию договоров с Донецкой и Луганской народными республиками.— Мы, естественно, этот вопрос не обсуждали. Просто потому, что границы — это личное дело каждого государства. И в договорах о дружбе с Донецкой и Луганской народными республиками их границы не указаны. Указано только, что будет проведена демаркация на местности границ Российской Федерации с этими народными республиками, потому что Украина за все время своего существования так и не удосужилась провести эту самую демаркацию.Что же касается границ этих народных республик как, так сказать, самостоятельных сущностей, что я могу сказать… Существование народных республик Донбасса опирается на референдумы, проведенные 11 мая 2014 года на территории Донецкой и Луганской областей. В тех границах, которые существовали 21 февраля 2014 года. Почему я говорю именно про 21 февраля, потому что в этот день в Киеве еще существовала законная власть и, соответственно, границы в тот момент были безупречно законными. Соответственно, вот в тех самых границах, в которых референдум проведен, эти республики и существуют. То, что в данный момент какие-то части этой территории оккупированы террористической группировкой «Украина», это юридического значения не имеет и не может иметь. Соответственно, хотя в рассмотренных договорах ничего о границах не сказано, но юридически это именно границы областей по состоянию на 21 февраля 2014 года. Никакой другой вариант границ этих республик не имеет законного обоснования.— На сей счет существует формула, известная еще в Риме. Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира — готовься к войне. Чем больше у нас возможностей отбить нападение любого противника, тем меньше шансов, что это нападение состоится.— Ну, по части милитаризма у нас совершенно катастрофический недобор. Если сравнивать с другими великими державами, то в нашей пропаганде милитаризма меньше всего. Сравните с теми же «соединенными государствами Америки», с Британией, с Японией. Некоторое исключение составляют разве что Германия. У Германии опыт милитаризма очень болезненный.— Я могу повторить то, что уже не раз говорил. Украина может напасть на любую другую часть России, хоть на Приднестровье, хоть на Донбасс. Но ровно два раза: первый и последний. Заметьте, что и сейчас Украина ограничивалась чисто террористическими действиями, а именно «три Б» (безнаказанный расстрел безоружного противника с безопасного расстояния) и засылкой диверсионных групп. Но прямого входа организованных сухопутных войск на территории, в данный момент подконтрольные Донецку и Луганску, не было.Я полагаю, что такие открытые сухопутные боевые действия начнутся где-то в августе, потому что к тому времени демократическая партия «соединенных государств Америки» окончательно убедится, что с треском проигрывает парламентские выборы 8 ноября, причем, скорее всего, и на федеральном уровне, и в большинстве субъектов федерации, и попытается отвлечь внимание граждан от внутренних проблем. Примерно так же, как в 2008 республиканская партия заставила Саакашвили напасть на Южную Осетию, а заодно для гарантии обстрелять миротворцев из Российской Федерации, находившихся там по договору между Грузией и Южной Осетией.Ну, а какие будут последствия? В тот раз получилась пятидневная война. В этот раз получится четырехдневная. Не потому что на взятие в плен вооруженных формирований, подконтрольных Киеву, уйдет так много времени, а просто потому что обладатели нынешнего рекорда — вооруженные силы Российской Федерации, которые провели эту самую пятидневную войну — постараются, как многие великие спортсмены, оставить запас на установление новых рекордов. И поэтому эта война войдет в историю, скорее всего, именно как четырехдневная.— Я родом из Одессы. Украина оккупировала Одессу век назад, и я ей эту оккупацию по сей день не простил.— Что значит «больше»? Украинцы что, не русские, что ли?— Да.