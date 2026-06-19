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В Берёзовском задержали бегунка с похищенным из украденного сейфа

09.41 Вторник, 23 июня 2026
Фото: УМВД Екатеринбурга
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На Урале задержали 21-летнего студента одного из местных вузов, ставшего одновременно и жертвой мошенников, и их соучастником.

Как рассказали Вечерним ведомостям в УМВД по Екатеринбургу, молодого человека развели на 145 тысяч рублей ещё в декабре прошлого года, и спустя полгода вновь использовали, чтобы он вынес сейф из квартиры в Екатеринбурге и вскрыл его. Для этого аферисты арендовали ему гараж в Берёзовском. Там же его и задержали.

«Когда хранилище удалось вскрыть, выяснилось, что в нем была лишь небольшая сумма в иностранной валюте и перстень, стоимость которого на взгляд определить было нельзя. Тогда мошенники велели "бегунку" сложить всё в сумку и ждать дальнейших указаний у себя дома. Однако дождаться этих указаний он не успел»,

– рассказали в полиции.


Сейчас на молодого человека возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. В ближайшее время его проверят на другие эпизоды мошенничества.

Известно, что задержанный попал в квартиру с ключами, которые отдал 16-летний сын хозяина жилища. Подросток также попал под влияние мошенников, поверив, что ему нужно оказать содействие «следствию», иначе его обвинят в пособничестве терроризму. Испугавшись, юноша сделал всё, что от него просили. Позже семья обнаружила, что из квартиры пропал сейф, и лишь тогда подросток рассказал, что произошло.

По данным «Mash на спорте», юноша сделал скриншоты переписок с мошенниками, телефонов, с которых они звонили, а также сфотографировал машину, на которой приехал «курьер», чтобы забрать сейф, благодаря чему того удалось задержать.

Напомним, это не первый случай, когда дети передают ключи неизвестным, оказавшись под влиянием телефонных аферистов.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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10:10 Ещё десять человек обратились за медицинской помощью после смерча в Кушве
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21:25 Жительницу Красноуральска наказали за воровство электричества
21:02 Авито Спецтехника и НАДДиПС проведут крупнейший форум отрасли в Москве
20:54 В дальние поездки россияне берут термос и булочки
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17:20 Водители жалуются на дефицит бензина на свердловских АЗС
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16:22 Более 70 музыкантов выступят на фестивале EverJazz под Екатеринбургом
15:52 На семь водителей составили протоколы из-за неправильной перевозки детей в Алапаевске
15:28 Суд приостановил работу кафе «Вилка-Ложка» на Эльмаше
15:06 В Свердловской области увеличили количество квот на ЭКО
14:22 В Екатеринбурге открылся пункт приёма покрышек: в первый день сдали более тонны шин
13:53 Екатеринбуржец взыскал с поликлиники расходы на платную диагностику
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