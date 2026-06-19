В Берёзовском задержали бегунка с похищенным из украденного сейфа

– рассказали в полиции.

«Когда хранилище удалось вскрыть, выяснилось, что в нем была лишь небольшая сумма в иностранной валюте и перстень, стоимость которого на взгляд определить было нельзя. Тогда мошенники велели "бегунку" сложить всё в сумку и ждать дальнейших указаний у себя дома. Однако дождаться этих указаний он не успел»,