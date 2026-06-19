Возрастное ограничение 18+
В Берёзовском задержали бегунка с похищенным из украденного сейфа
Фото: УМВД Екатеринбурга
На Урале задержали 21-летнего студента одного из местных вузов, ставшего одновременно и жертвой мошенников, и их соучастником.
Как рассказали Вечерним ведомостям в УМВД по Екатеринбургу, молодого человека развели на 145 тысяч рублей ещё в декабре прошлого года, и спустя полгода вновь использовали, чтобы он вынес сейф из квартиры в Екатеринбурге и вскрыл его. Для этого аферисты арендовали ему гараж в Берёзовском. Там же его и задержали.
Сейчас на молодого человека возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. В ближайшее время его проверят на другие эпизоды мошенничества.
Известно, что задержанный попал в квартиру с ключами, которые отдал 16-летний сын хозяина жилища. Подросток также попал под влияние мошенников, поверив, что ему нужно оказать содействие «следствию», иначе его обвинят в пособничестве терроризму. Испугавшись, юноша сделал всё, что от него просили. Позже семья обнаружила, что из квартиры пропал сейф, и лишь тогда подросток рассказал, что произошло.
По данным «Mash на спорте», юноша сделал скриншоты переписок с мошенниками, телефонов, с которых они звонили, а также сфотографировал машину, на которой приехал «курьер», чтобы забрать сейф, благодаря чему того удалось задержать.
Напомним, это не первый случай, когда дети передают ключи неизвестным, оказавшись под влиянием телефонных аферистов. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали Вечерним ведомостям в УМВД по Екатеринбургу, молодого человека развели на 145 тысяч рублей ещё в декабре прошлого года, и спустя полгода вновь использовали, чтобы он вынес сейф из квартиры в Екатеринбурге и вскрыл его. Для этого аферисты арендовали ему гараж в Берёзовском. Там же его и задержали.
«Когда хранилище удалось вскрыть, выяснилось, что в нем была лишь небольшая сумма в иностранной валюте и перстень, стоимость которого на взгляд определить было нельзя. Тогда мошенники велели "бегунку" сложить всё в сумку и ждать дальнейших указаний у себя дома. Однако дождаться этих указаний он не успел»,
– рассказали в полиции.
Сейчас на молодого человека возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. В ближайшее время его проверят на другие эпизоды мошенничества.
Известно, что задержанный попал в квартиру с ключами, которые отдал 16-летний сын хозяина жилища. Подросток также попал под влияние мошенников, поверив, что ему нужно оказать содействие «следствию», иначе его обвинят в пособничестве терроризму. Испугавшись, юноша сделал всё, что от него просили. Позже семья обнаружила, что из квартиры пропал сейф, и лишь тогда подросток рассказал, что произошло.
По данным «Mash на спорте», юноша сделал скриншоты переписок с мошенниками, телефонов, с которых они звонили, а также сфотографировал машину, на которой приехал «курьер», чтобы забрать сейф, благодаря чему того удалось задержать.
Напомним, это не первый случай, когда дети передают ключи неизвестным, оказавшись под влиянием телефонных аферистов. Мероприятие для возрастной категории 18+
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