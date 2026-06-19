Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге заметили плавающее в Исети тело парня
Фото: Ольга Кольтенберг
В центре Екатеринбурга возле моста у Дендропарка в реке Исеть заметили тело парня.
По данным Ural Mash, это тело принадлежит 20-летнему парню, который пропал во время «Ночи музыки».
Ресурс сообщает, что молодой человек перебрал с алкоголем и под утром нырнул в Исеть. В первый раз его вытащили и откачали, но потом он снова оказался в воде. С тех пор его никто не видел.
Официально инцидент ещё не комментировали. Мероприятие для возрастной категории 18+
По данным Ural Mash, это тело принадлежит 20-летнему парню, который пропал во время «Ночи музыки».
Ресурс сообщает, что молодой человек перебрал с алкоголем и под утром нырнул в Исеть. В первый раз его вытащили и откачали, но потом он снова оказался в воде. С тех пор его никто не видел.
Официально инцидент ещё не комментировали. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию