Технический университет УГМК открыл приёмную кампанию





– отметил директор вуза Вячеслав Лапин. «И я бы посоветовал учитывать то, что именно инженерные профессии вновь становятся одними из самых востребованных в стране. А наш университет готовит специалистов, которые уже с первого курса погружаются в работу ведущих предприятий, а после окончания вуза сразу смогут влиться в инженерные коллективы»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Технический университет УГМК в Верхней Пышме объявил о начале приёмной кампании 2026 года. Абитуриенты могут подать документы на восемь направлений подготовки, среди которых горное дело, металлургия, электроэнергетика, автоматизация технологических процессов, информатика и экономика.Как рассказали в пресс-службе университета, обучение ведётся на бюджетных местах и по договорам с предприятиями. Занятия проходят в мультимедийных аудиториях и научных лабораториях, оснащённых современным оборудованием, и проводят их специалисты из отрасли. Практику студенты проходят на промышленных предприятиях.Напомним, что в рейтинге агентства RAEX верхнепышминский университет занял первое место среди высших учебных заведений Свердловской области и второе – по Уральскому федеральному округу. Университет является единственным частным инженерным вузом горно-металлургического профиля в России. Трудоустройство выпускников по специальности превышает 98%. Мероприятие для возрастной категории 18+