Возрастное ограничение 18+

Прокуратура принимает пострадавших от смерча в Кушве

10.39 Вторник, 23 июня 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Прокуратура организовала приёмную в Кушве для личного приёма пострадавших от непогоды, которая вчера обрушилась на город.

«Сегодня, 23 июня, с 09.00 в здании администрации Кушвинского муниципального округа на Красноармейской, 16, на третьем этаже, рядом с актовым залом, начала работу выездная мобильная приёмная прокуратуры Свердловской области»,

сообщили в ведомстве.


Пострадавших принимают представители областной прокуратуры, в том числе начальник отдела по рассмотрению обращений и приёму граждан прокуратуры области Антон Пачин и замначальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры области Денис Поторочин.

Также пострадавшие могут обращаться в прокуратуру по телефону «горячей линии» по номеру 8 (343) 376-82-61.

«Позвонив на "горячую линию", граждане могут сообщить о нарушении их прав. В своих обращениях гражданам необходимо указывать фамилию, имя, отчество, адрес проживания и контактный телефон»,

– уточнили в ведомстве.


Обратиться с заявлением в прокуратуру можно и в Екатеринбурге на Московской, 21, и через интернет-приёмную на едином портале прокуратуры РФ.

Напомним, от смерча, по последним данным, пострадали 16 человек. Также повреждены 124 частных жилых дома, 25 автомобилей, 15 линий электропередач, разрушены 16 строений.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Ещё десять человек обратились за медицинской помощью после смерча в Кушве
23 июня 2026
С начала сезона клещи покусали 15 тысяч человек в Свердловской области
18 июня 2026
Страшный смерч в Кушве 22 июня 2026: что известно о последствиях урагана в Свердловской области
23 июня 2026
Родственнице погибшего на станции Ивдель мужчины выплатят компенсацию
16 июня 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Страшный смерч в Кушве 22 июня 2026: что известно о последствиях урагана в Свердловской области

Фото разрушений и реакция властей
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
11:59 МЧС предупреждает о непогоде 24 и 25 июня в Свердловской области
11:34 В Екатеринбурге заметили плавающее в Исети тело парня
10:39 Прокуратура принимает пострадавших от смерча в Кушве
10:10 Ещё десять человек обратились за медицинской помощью после смерча в Кушве
09:51 В Североуральске из-за санитарных нарушений на 90 суток закрыли кафе «Берлога»
09:41 В Берёзовском задержали бегунка с похищенным из украденного сейфа
21:39 В парке Маяковского появились «Летние штучки»
21:25 Жительницу Красноуральска наказали за воровство электричества
21:02 Авито Спецтехника и НАДДиПС проведут крупнейший форум отрасли в Москве
20:54 В дальние поездки россияне берут термос и булочки
20:16 За неделю на свет появился 651 новый житель Свердловской области
19:30 Идёт сбор средств на экспертизу по Пышминским озёркам
18:57 В рамках фестиваля «Одна шестая» впервые проведут конкурс анимационного дебюта
17:32 В Екатеринбурге ищут 12-летнего мальчика с зелёными глазами
17:20 Водители жалуются на дефицит бензина на свердловских АЗС
16:33 Подростка из Татарстана признали виновным в хищении у жительницы Ирбита 2,5 млн рублей
16:22 Более 70 музыкантов выступят на фестивале EverJazz под Екатеринбургом
15:52 На семь водителей составили протоколы из-за неправильной перевозки детей в Алапаевске
15:28 Суд приостановил работу кафе «Вилка-Ложка» на Эльмаше
15:06 В Свердловской области увеличили количество квот на ЭКО
14:22 В Екатеринбурге открылся пункт приёма покрышек: в первый день сдали более тонны шин
13:53 Екатеринбуржец взыскал с поликлиники расходы на платную диагностику
13:19 Власти утвердили планировку застройки промзоны на Уралмаше
12:10 Девятилетний мальчик на электросамокате попал под машину в Алапаевске
11:21 Пожилого новоуральца признали виновным в реабилитации нацизма
11:10 В Свердловской области на 10% снизилась активность соискателей
Все новости Свердловской области
11:57 Ученые из Перми нашли способ повысить прочность асфальта на 40%
19:46 Авито Путешествия запустили систему рекомендаций для арендодателей жилья
15:33 Ключевая ставка в России снижена до 14,25%
21:00 ЦБ опроверг слухи об обязательных зарплатах в цифровых рублях
16:46 На встрече с Путиным премьер Малайзии поднял вопрос об установлении прямого авиасообщения с российскими городами
12:33 РЖД усилили контроль за доставкой топлива в регионы
14:38 Путин назначил выборы в Госдуму на 20 сентября
14:32 ЦБ выпустит коллекционный набор монет номиналом от копейки до 10 рублей
13:42 Jetour X70PLUS разрешат использовать в качестве такси в России
13:32 Российский рынок акций начал торги ростом
13:26 Глава SOKOLOV спрогнозировал рост доли маркетплейсов на ювелирном рынке до 40%
12:47 Глава Гознака объяснил рост спроса россиян на наличные в 2026 году
11:58 Поставки российского газа в Турцию сократились на 6% с начала года
11:36 «Дискотека Авария» стала самой желанной группой на российских свадьбах
13:40 ФСБ заявила о раскрытии схемы с акциями российских компаний на 7 млрд рублей
12:04 В Омской области намерены полностью запретить продажу вейпов с 1 сентября
12:00 Юные спортсмены из России завоевали пять золотых медалей на чемпионате мира по фитнесу
17:19 Путин, Мишустин, Володин и Мантуров поздравили россиян с Днём России
16:37 Болгария вновь сделала исключение из санкций ЕС ради работы АЭС «Козлодуй»
16:31 В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой более 5
15:34 Спрос на автомобили с пробегом у дилеров за год вырос на 15%
17:01 В России могут запустить новую пенсионную программу с господдержкой
16:44 Спрос на рабочих специалистов в России вырос на 62% с начала года
15:18 В МТС запустили перевод на татарский язык в реальном времени во время онлайн-встреч
12:05 Дмитриев рассказал, что европейские компании подают сигналы о возвращении в Россию
11:00 FIDE временно отстранила Федерацию шахмат России
Все новости России и мира
11:59 МЧС предупреждает о непогоде 24 и 25 июня в Свердловской области
11:34 В Екатеринбурге заметили плавающее в Исети тело парня
10:39 Прокуратура принимает пострадавших от смерча в Кушве
10:10 Ещё десять человек обратились за медицинской помощью после смерча в Кушве
09:51 В Североуральске из-за санитарных нарушений на 90 суток закрыли кафе «Берлога»
09:41 В Берёзовском задержали бегунка с похищенным из украденного сейфа
21:39 В парке Маяковского появились «Летние штучки»
21:25 Жительницу Красноуральска наказали за воровство электричества
21:02 Авито Спецтехника и НАДДиПС проведут крупнейший форум отрасли в Москве
20:54 В дальние поездки россияне берут термос и булочки
20:16 За неделю на свет появился 651 новый житель Свердловской области
19:30 Идёт сбор средств на экспертизу по Пышминским озёркам
18:57 В рамках фестиваля «Одна шестая» впервые проведут конкурс анимационного дебюта
17:32 В Екатеринбурге ищут 12-летнего мальчика с зелёными глазами
17:20 Водители жалуются на дефицит бензина на свердловских АЗС
16:33 Подростка из Татарстана признали виновным в хищении у жительницы Ирбита 2,5 млн рублей
16:22 Более 70 музыкантов выступят на фестивале EverJazz под Екатеринбургом
15:52 На семь водителей составили протоколы из-за неправильной перевозки детей в Алапаевске
15:28 Суд приостановил работу кафе «Вилка-Ложка» на Эльмаше
15:06 В Свердловской области увеличили количество квот на ЭКО
14:22 В Екатеринбурге открылся пункт приёма покрышек: в первый день сдали более тонны шин
13:53 Екатеринбуржец взыскал с поликлиники расходы на платную диагностику
13:19 Власти утвердили планировку застройки промзоны на Уралмаше
12:10 Девятилетний мальчик на электросамокате попал под машину в Алапаевске
11:21 Пожилого новоуральца признали виновным в реабилитации нацизма
11:10 В Свердловской области на 10% снизилась активность соискателей
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK