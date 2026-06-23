Возрастное ограничение 18+
Прокуратура принимает пострадавших от смерча в Кушве
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратура организовала приёмную в Кушве для личного приёма пострадавших от непогоды, которая вчера обрушилась на город.
Пострадавших принимают представители областной прокуратуры, в том числе начальник отдела по рассмотрению обращений и приёму граждан прокуратуры области Антон Пачин и замначальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры области Денис Поторочин.
Также пострадавшие могут обращаться в прокуратуру по телефону «горячей линии» по номеру 8 (343) 376-82-61.
Обратиться с заявлением в прокуратуру можно и в Екатеринбурге на Московской, 21, и через интернет-приёмную на едином портале прокуратуры РФ.
Напомним, от смерча, по последним данным, пострадали 16 человек. Также повреждены 124 частных жилых дома, 25 автомобилей, 15 линий электропередач, разрушены 16 строений. Мероприятие для возрастной категории 18+
«Сегодня, 23 июня, с 09.00 в здании администрации Кушвинского муниципального округа на Красноармейской, 16, на третьем этаже, рядом с актовым залом, начала работу выездная мобильная приёмная прокуратуры Свердловской области»,
– сообщили в ведомстве.
Пострадавших принимают представители областной прокуратуры, в том числе начальник отдела по рассмотрению обращений и приёму граждан прокуратуры области Антон Пачин и замначальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры области Денис Поторочин.
Также пострадавшие могут обращаться в прокуратуру по телефону «горячей линии» по номеру 8 (343) 376-82-61.
«Позвонив на "горячую линию", граждане могут сообщить о нарушении их прав. В своих обращениях гражданам необходимо указывать фамилию, имя, отчество, адрес проживания и контактный телефон»,
– уточнили в ведомстве.
Обратиться с заявлением в прокуратуру можно и в Екатеринбурге на Московской, 21, и через интернет-приёмную на едином портале прокуратуры РФ.
Напомним, от смерча, по последним данным, пострадали 16 человек. Также повреждены 124 частных жилых дома, 25 автомобилей, 15 линий электропередач, разрушены 16 строений. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Страшный смерч в Кушве 22 июня 2026: что известно о последствиях урагана в Свердловской области
23 июня 2026
23 июня 2026