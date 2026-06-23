Прокуратура принимает пострадавших от смерча в Кушве

«Сегодня, 23 июня, с 09.00 в здании администрации Кушвинского муниципального округа на Красноармейской, 16, на третьем этаже, рядом с актовым залом, начала работу выездная мобильная приёмная прокуратуры Свердловской области»,

– уточнили в ведомстве.

«Позвонив на "горячую линию", граждане могут сообщить о нарушении их прав. В своих обращениях гражданам необходимо указывать фамилию, имя, отчество, адрес проживания и контактный телефон»,